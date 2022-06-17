【第五波疫情】林緯遜料確診宗數或緩緩上升趨勢　現階段市民做快測為最有效安全方法

▲ 香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜。（資料圖片）

本港連續兩日有過千宗確診個案。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日（17日）表示，過千宗確診個案會持續一段時間，而且有緩緩上升趨勢，同意在學校或酒吧做快測措施，減慢變種病毒傳播。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜在電台接受訪問時，表示過去兩個月病毒繁殖率維持高水平，所以過千宗確診個案會維持一段時間，甚至有機會再緩緩上升，但今次比第五波疫情爆發時候慢很多，因為大部分香港人已感染或有新冠疫苗保護，未來關鍵是視乎變種病毒在社區傳播速度，變種病毒較第五波疫情時傳播強，加上已感染的巿民抗體水平隨時間下降，有機會再感染，現時好多社交距離措施放寬，巿民有所鬆懈，令確診數字有緩緩上升趨勢。

被問及要否收緊社交距離措施。他指現時新冠死亡及重症率低，是不需要一刀切社交措施最大原因，否則要再大力收緊。現時學校要維持每日快測，盡快找到確診個案，可以阻止病毒傳播。對於酒吧做快測，他認為有需要，因為有一些酒吧群組爆發是明顯，在重點場所做快測，目的希望減慢病毒傳播，雖然執行方面有困難，但現階段市民做快測是最有效及安全方法，同意短期內在酒吧設快測區，有利市民做快測證明。

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記者：余思嵐