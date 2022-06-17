【父親節】爸爸嫌「唔等使」執屋丟掉DIY禮物　孝順女難過：明明一番心意

▲ 爸爸丟掉自製的父親節禮物，令孝順女十分難過。

父親節將至，不少孝順仔女都煩惱送甚麼禮物，給爸爸表達心意。有港女在網上討論區大呻，她每年都會自製禮物給爸爸，例如手錶、銀包等，但爸爸卻不太欣賞，近日執屋時更把禮物扔掉，直言「整埋啲唔等使嘅嘢」，令她相當難過。

有港女在香港討論區發文，她表示，每年父親節她都會DIY禮物給爸爸，小時候會畫畫、寫心意卡，長大後也會自製手錶、皮革銀包等。惟爸爸每次收到都不太開心，也從沒有使用她送的東西，只是隨意把禮物送在屋企角落。

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早前執屋期間，爸爸更把她送的父親節禮物扔掉，指她「整埋啲唔等使嘅嘢」，令她十分難過。

明明就係我送俾佢嘅一番心意，唔通直接俾現金，佢係唔係會開心啲？我已經唔知道今年要送咩父親節禮物好啦！

不少網民紛紛表示同情，不過有人認為老人家比較實際，建議折現，亦有人建議買一些實用品，點擊睇網民留言：

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責任編輯：王明芳