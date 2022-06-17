  • 29°C
香港時間 : 2022617日 (週五) 12:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 :
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【父親節】爸爸嫌「唔等使」執屋丟掉DIY禮物　孝順女難過：明明一番心意

育兒經 12:02 2022/06/17

分享：

分享：

爸爸丟掉自製的父親節禮物，令孝順女十分難過。

父親節將至，不少孝順仔女都煩惱送甚麼禮物，給爸爸表達心意。有港女在網上討論區大呻，她每年都會自製禮物給爸爸，例如手錶、銀包等，但爸爸卻不太欣賞，近日執屋時更把禮物扔掉，直言「整埋啲唔等使嘅嘢」，令她相當難過。

有港女在香港討論區發文，她表示，每年父親節她都會DIY禮物給爸爸，小時候會畫畫、寫心意卡，長大後也會自製手錶、皮革銀包等。惟爸爸每次收到都不太開心，也從沒有使用她送的東西，只是隨意把禮物送在屋企角落。

最新影片：

早前執屋期間，爸爸更把她送的父親節禮物扔掉，指她「整埋啲唔等使嘅嘢」，令她十分難過。

明明就係我送俾佢嘅一番心意，唔通直接俾現金，佢係唔係會開心啲？我已經唔知道今年要送咩父親節禮物好啦！

不少網民紛紛表示同情，不過有人認為老人家比較實際，建議折現，亦有人建議買一些實用品，點擊睇網民留言：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

【暖男爸爸】女兒夜晚去廁所怕黑　IT爸爸DIY多功能著燈蜘蛛機械人陪愛女
16:55 2022/06/15
【暖男爸爸】女兒夜晚去廁所怕黑　IT爸爸DIY多功能著燈蜘蛛機械人陪愛女
【偉大父愛】獨力養育智障兒30年曾感壓力爆煲　好爸爸練出豁達：在兒子身上有得著
16:53 2022/06/15
【偉大父愛】獨力養育智障兒30年曾感壓力爆煲　好爸爸練出豁達：在兒子身上有得著
【超人爸爸】24周早產嬰三度徘徊生死邊緣　港爸無悔被辭退照顧兒子︰不想遺憾一世
今日 00:00
【超人爸爸】24周早產嬰三度徘徊生死邊緣　港爸無悔被辭退照顧兒子︰不想遺憾一世

你可能感興趣

【暖男爸爸】女兒夜晚去廁所怕黑　IT爸爸DIY多功能著燈蜘蛛機械人陪愛女
16:55 2022/06/15
【暖男爸爸】女兒夜晚去廁所怕黑　IT爸爸DIY多功能著燈蜘蛛機械人陪愛女
【偉大父愛】獨力養育智障兒30年曾感壓力爆煲　好爸爸練出豁達：在兒子身上有得著
16:53 2022/06/15
【偉大父愛】獨力養育智障兒30年曾感壓力爆煲　好爸爸練出豁達：在兒子身上有得著
【超人爸爸】24周早產嬰三度徘徊生死邊緣　港爸無悔被辭退照顧兒子︰不想遺憾一世
今日 00:00
【超人爸爸】24周早產嬰三度徘徊生死邊緣　港爸無悔被辭退照顧兒子︰不想遺憾一世
父親節 家庭關係 家庭教育 網絡熱話

最高瀏覽

【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
13:56 2022/06/16
【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
有政戲online - 消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
13:19 2022/06/16
消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
【賭王千金】驚爆賭王曾被暗殺至少3次　何超蓮千金身份令創業路更艱難
12:23 2022/06/16
【賭王千金】驚爆賭王曾被暗殺至少3次　何超蓮千金身份令創業路更艱難