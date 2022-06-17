【尋人記II】花1年半尋昔日劉德華忠實粉絲　對華仔痴心情長情：很傻

方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》，開播以來叫好又叫座，本周播出最後兩集。

昨晚（６月16日）播出尋找30年前劉德華忠實粉絲艶輝現況的故事，團隊在旺角信和唱片店老闆的穿針引線下，花上一年半時間終於相約這位「追星一族」見面，回味昔日的受訪片段。

最新影片推介：

華仔忠粉

在1992年時，17歲的艷輝經常到旺角唱片店購偶像的唱片，更因此與唱片店老闆阿輝成為朋友，並一同接受訪問。艷輝受訪時稱自己喜歡劉德華，因為對方靚仔。她更曾單獨與華仔合照、聊天

。而她更有很多華仔的珍藏，甚至可借予唱片店作裝飾，又會購買華仔的唱片，對偶像一往情深。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

尋獲唱片店老闆

團隊先向華仔歌迷會查詢，會方回覆指查無此人。後來，一行人於是前往旺角信和找開業約30年的店主區生幫忙。

一年多後，區生為方東昇成功尋找唱片店的老闆阿輝，並相約在信和見面。而阿輝已到內地發展多年，就在偶爾回信和時被行家捕獲。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

艷輝依然支持華仔

用上一年半時間，阿輝一直有尋找艷輝，並告知艷輝舊公司的名稱，團隊經艷輝舊同事聯絡下，終於找到艷輝。在2022年5月23日，節目首播一星期後，他們與艷輝於TVB電視城相見。

30年後，艷輝對華仔情不變：「一樣咁鍾意，你好難搵到個藉口唔鍾意。」後來成為「朝9晚8」上班族的她未有再追星。

她重看昔日受訪片段指自己當年「很傻」、想到甚麼就說出來，稱人長大後就不會這樣。最後，阿輝、艷輝於電視內再會面，阿輝向艷輝送上已保存30年的華仔相集。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4