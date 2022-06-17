【尋人記II】「杯麵男孩」徐志文反託方東昇幫忙尋人　單憑名字+手寫筆記越洋尋失散40年生母

▲ 「杯麵男孩」徐志文反託方東昇幫忙尋人，單憑名字與手寫筆記越洋尋失散40年生母。

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》來到尾聲，昨晚（16日）播出尾二的第九集，重現先前集數出現過的「杯麵男孩」徐志文，他反託節目組為其尋找失散40年的生母，但他只知對方的名字、手寫的泰國地址等，令尋人難度大大提高！

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於《尋人記II》第三集中出現過的「杯麵男孩」徐志文，在1993年、五年級的他接受《星期日檔案》的訪問，成長於單親家庭的他因為缺乏家人照顧，經常流連街頭，早於受訪前的兩、三年已經自己照顧自己，放學後在街上吃杯麵當晚餐，又遇著欺凌事件。

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幸好之後被安排到托管中心，遇著他的人生導師黃Sir，令他未有誤入歧途成為童黨。愛吃的他成長後更成為了廚師，節目組為他安排與黃Sir重逢，而亦因為被節目組成功尋找，啟發到志文，於是他反託節目組為他尋親，想找到失散40年、已經完全沒有印象的生母。

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在整個尋人過程，志文只提供到一張破洞的出世紙、疑是生母手寫泰文的筆記簿。首先志文要到出生註冊處補領出世紙，重新得到生母的泰文全名，節目組再找來居港泰國人盛哥與其太太，找他們翻譯筆記簿內容，盛哥一看就指那些時泰國地址，其中更是他太太的鄉下地區。

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雖然盛哥找到了疑似志文生母，可惜最後還是落空，因為志文母親的姓氏太普遍，尋人難度亦相對變高，不過盛哥與志文一樣，抱著樂觀的心態，表示會努力幫忙尋人。

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節目組亦有委托紅十字會的尋人服務，不過機構表示過往只得三成半成功率，職員問到志文如果最後尋不到生母會怎樣，他坦言：「找不到的話就當她不在人世，去拜祭一下當了心願。如果找得到但不方便聯絡，就順她意思，無辦法。」

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然而志文亦向節目組表示，他找回生母，只是想跟對方開開心心地吃一頓飯，下廚煮自己拿手的車仔麵給她一試。

雖然在節目最後未有提及到底能否成功尋人，但網民都希望能夠在今晚播出的最後一集，能夠帶來志文成功尋母的好消息。