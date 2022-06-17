【新冠病毒】港人台灣訂$800食物回港揭賣家確診　專家教3招消毒食物包裝防疫自保

▲ 有市民在台灣訂購了一件價值800元的貨品，而賣家其後證實確診，令市民猶豫應否領貨。

新冠肺炎疫情持續，由於病毒可在不同物品表面存活，市民收件拆件時也分外小心。最近有網民就分享，自己在台灣訂購了一件價值800元的貨品，而賣家其後已證實確診。貨物目前已在速運公司等待領取，事主則猶豫應否領回。

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事主周四（16日）以《明知寄件者係確診，件貨要不要？》為題，在網上討論區「親子王國」發帖，指自己在台灣買了一件貨品。賣家前幾天寄貨，但其後證實確診，目前貨物已運抵速運公司等待領取，令事主猶豫是否應取貨：

係台灣買了件貨。對方前幾日寄出，但話佢上星期確診，即係確診後先寄貨，同冇話已好返。件貨已到香港要去SF拎。比（畀）你會照拎定掉咗佢。貨價800元。

帖文引來眾多網民熱烈議論，不少人都認為可照取，把貨物放置7天即可。有網民問事主貨物是甚麼，獲事主回覆是「食物」。點擊睇更多留言：

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TOPick向順豐速運查詢，獲回覆指公司一直嚴格實施「全流程」的防疫措施，於不同操作環節為所有進出的快件進行消毒程序，亦會為不同自營網點及其他營運場地、設施和車輛清潔及用專業噴霧機消毒。為安全起見，順豐速運建議客戶在收件及拆開快件後應徹底清洗及消毒雙手，提升個人防護。

冠狀病毒4℃仍可生存 專家教放入雪櫃前3招消毒

疫情下購買食物回家有何要注意？本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前受訪稱，包裝食品及超市街市的貨物等很多人購物都接觸過的物件，或任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。

如果要清潔物件表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，除了要用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹。

【同場加映】新冠病毒在不同物料的存活時間

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曾祈殷建議以下3招：

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗

美國格拉斯通研究所（Gladstone Institutes）首席病毒學家和研究科學家Warner Greene博士曾經指出，冠狀病毒是「黏性」病毒，在物件表面上存活時間相當驚人。美國微生物學會2010年一關於SARS的研究發現，SARS病毒在濕度低和華氏40度（約攝氏4.4度）的環境下，仍可好好生存。這種環境與雪櫃裡面的溫度和濕度差不多，而SARS病毒與新型冠狀病毒也有不少共通點。

基於上述研究，Warner Greene認為把物件放入雪櫃前，必須消毒，步驟如下：

準備一碗或一桶消毒劑（最好含酒精成分），或使用稀釋漂白水（1/3杯漂白水+1加侖水）溶解病毒外膜

把毛巾浸入清潔劑後擰乾，徹底擦拭食物容器或包裝，例如袋子、盒子、瓶子、罐子

消毒放過食物的檯面

除了放雪櫃的物品，把食物放進櫃子之前，其容器或包裝同樣要經過消毒

清潔可重覆使用的購物袋

清潔物品後，要清潔雙手

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責任編輯：羅嘉欣