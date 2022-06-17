【DSE考試】明年中學文憑試考試費升2%　政府將為學校考生代繳

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香港考試及評核局今日（17日）公布，2023年香港中學文憑考試 （文憑試） 考試費將上調百分之二，與2022年文憑試之考試費加幅相同。

考評局指，DSE報名費為534元，加價10元；語文科及其他科目的考試費分別為697元及466元，按年上升約2%。以一名報考六科，即兩個語文及四個其他科目的學校考生計算，考試費為港幣3,258元。

考評局委員會在決定考試費時，已仔細審視考評局的財政狀況、公開試的營運成本、本地經 濟狀況、考生及家長的負擔能力等不同因素。 考評局是財政獨立的法定機構，沒有政府的經常性資助，主要收入來自考試費。考評局近年需增撥資源於試場推行多項防疫措施，又持續為有特殊教育需要考生提供特別考試安排，以及更新支援公開考試運作的資訊科技系統。

政府已於今年2月底公布將為參加2023年文憑試的學校考生代繳考試費。

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責任編輯：余思嵐