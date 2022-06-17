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【DSE2023】明年中學文憑試考試費升2%　自修生報名費加價至534元

社會 11:05 2022/06/17

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2023年DSE考試費將上調2%。（資料圖片）

考評局今日（17日）公布，2023年香港中學文憑考試（DSE）考試費將上調百分之二，與2022年文憑試的考試費加幅相同。

2023年DSE語文科考試費為697元，其他科目則為466元，分別上調14元和9元，按年升幅約2%；而自修生報名費則由524元升至534元。以報考6科，即兩個語文及4個其他科目的學校考生計算，考試費為3,258元。

考評局表示，委員會在決定考試費時，已仔細審視考評局的財政狀況、公開試的營運成本、本地經濟狀況、考生及家長的負擔能力等不同因素。考評局說，近年須增撥資源於試場推行多項防疫措施，又持續為有特殊教育需要考生提供特別考試安排，及更新支援公開考試運作的資訊科技系統，指當局是財政獨立的法定機構，沒有政府的經常性資助，主要收入來自考試費。

政府已於今年2月底公布，將為參加2023年DSE的學校考生代繳考試費，而2023年DSE丙類其他語言科目將於6月底接受報名，甲類與乙類科目則會於今年 9 月接受報名。

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責任編輯：余思嵐、黃悅晴

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