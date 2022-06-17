【百佳50周年】即日起推5大限量產品及換購活動 包括懷舊設計50元禮券
今年百佳踏入50周年，即日()推出5項慶祝活動及優惠，包括周年限量產品、限量版禮品換購活動、迪士尼米奇老鼠電子印花換購活動、周年限量珍藏版禮券套裝及周年珍藏版50元禮券。
50周年限量產品
為慶祝50周年，各品牌製造的限量產品，包括有口罩、盒裝面紙、梳打水、健康飲品等產品，於全港百佳超級市場發售。
50周年限量版禮品換購活動
換購詳情：
- 壓鑄模型車製造商Majorette2款限量版合金車，並得到汽車製造商MAN及Volkswagen授權認證使用車款。
- 2022年6月17日起，易賞錢會員買滿138元，加19.9元換「百佳x Majorette 50周年」限量版合金貨車或輕型貨車一輛。合金車以舊式百佳元素作設計主題，車身用上經典的紅黃白配色及印上早期標語「慳得多丶靚得多丶嚟百佳樂趣多！」和舊式百佳標誌；合金車車尾箱可打開。
- 百佳迷你購物車配上旗下品牌佳之選、金御膳及利休茶作產品之微型小配件，分別有佳之選衞生紙、佳之選芝麻梳打餅、佳之選燕麥片、金御膳泰國香米，利休茶作日式煎茶。今年6月24日起，易賞錢會員買滿138元，加19.9元換購。
迪士尼米奇老鼠電子印花換購活動
百佳亦會推出迪士尼米奇老鼠電子印花及一系列米奇老鼠郊遊用品。
電子印花派發期：2022年6月17日至8月25日
產品換購期：2022年6月17日至9月1日
換購詳情：易賞錢會員購物每滿50元賺1個電子印花，星期五、六、日購物滿250元賺雙倍電子印花，於百佳網店購物每滿50元賺雙倍電子印花，所有會員可以6折換購。VIP會員有多款產品可以免費換購。
換購產品包括：米奇帳篷、米奇縮骨遮、米奇保溫瓶、米奇保溫壺、米奇浴袍、米奇毛巾、米奇摺疊椅、米奇公仔連購物袋、米奇收納箱連貼紙、米奇野餐墊，米奇水勺及米奇太陽帽
50周年限量珍藏版禮券套裝
百佳另推售內有6張50元禮券的文件夾套裝，每張以不同年代的百佳歷史里程為題材，分為「代表人物黃老太」、「早期百佳店舖」、「精明眼」、「食品安全」、「易賞錢」、「流動應用程式」。
推廣期：2022年6月17日起
購買詳情：易賞錢VIP會員可以380元購買；合共450套將平均分配於香港10間店舖，包括：
- 百佳 香港仔中心
- FUSION 數碼港
- TASTE 灣仔合和中心
- GREAT 金鐘太古廣場
- TASTE 九龍塘又一城
- TASTE 紅磡黃埔花園
- TASTE 東涌東薈城
- TASTE 青衣城
- TASTE 馬鞍山廣場
- FUSION 沙田偉華中心
50周年珍藏版50元禮券
百佳推出特別珍藏版50元禮券，以早期百佳元素：精明眼、代表人物黃老太、百佳店舖為設計題材。禮券別具收藏價值，於全港百佳超級市場發售。
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責任編輯：陳麗娜