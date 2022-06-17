【百佳50周年】即日起推5大限量產品及換購活動　包括懷舊設計50元禮券

2022年6月17日起，易賞錢會員買滿138元，加19.9元換「百佳x Majorette 50周年」限量版合金貨車或輕型貨車一輛 。合金車以舊式百佳元素作設計主題，車身用上經典的紅黃白配色及印上早期標語「慳得多丶靚得多丶嚟百佳樂趣多！」和舊式百佳標誌；合金車車尾箱可打開 。