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【百佳50周年】即日起推5大限量產品及換購活動　包括懷舊設計50元禮券

社會 11:10 2022/06/17

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

（百佳提供）

今年百佳踏入50周年，即日()推出5項慶祝活動及優惠，包括周年限量產品、限量版禮品換購活動、迪士尼米奇老鼠電子印花換購活動、周年限量珍藏版禮券套裝及周年珍藏版50元禮券。

50周年限量產品

為慶祝50周年，各品牌製造的限量產品，包括有口罩、盒裝面紙、梳打水、健康飲品等產品，於全港百佳超級市場發售。

50周年限量版禮品換購活動

換購詳情：

  1. 壓鑄模型車製造商Majorette2款限量版合金車，並得到汽車製造商MAN及Volkswagen授權認證使用車款。
  2. 2022年6月17日起，易賞錢會員買滿138元，加19.9元換「百佳x Majorette 50周年」限量版合金貨車或輕型貨車一輛。合金車以舊式百佳元素作設計主題，車身用上經典的紅黃白配色及印上早期標語「慳得多丶靚得多丶嚟百佳樂趣多！」和舊式百佳標誌；合金車車尾箱可打開
  3. 百佳迷你購物車配上旗下品牌佳之選、金御膳及利休茶作產品之微型小配件，分別有佳之選衞生紙、佳之選芝麻梳打餅、佳之選燕麥片、金御膳泰國香米，利休茶作日式煎茶。今年6月24日起，易賞錢會員買滿138元，加19.9元換購
  • （百佳提供）
  • 百佳推售一系列米奇老鼠郊遊用品。（百佳提供）
  • （百佳提供）

迪士尼米奇老鼠電子印花換購活動

百佳亦會推出迪士尼米奇老鼠電子印花及一系列米奇老鼠郊遊用品。

電子印花派發期：2022年6月17日至8月25日

產品換購期：2022年6月17日至9月1日

換購詳情：易賞錢會員購物每滿50元賺1個電子印花，星期五、六、日購物滿250元賺雙倍電子印花，於百佳網店購物每滿50元賺雙倍電子印花，所有會員可以6折換購。VIP會員有多款產品可以免費換購。

換購產品包括：米奇帳篷、米奇縮骨遮、米奇保溫瓶、米奇保溫壺、米奇浴袍、米奇毛巾、米奇摺疊椅、米奇公仔連購物袋、米奇收納箱連貼紙、米奇野餐墊，米奇水勺及米奇太陽帽

50周年限量珍藏版禮券套裝

百佳另推售內有6張50元禮券的文件夾套裝，每張以不同年代的百佳歷史里程為題材，分為「代表人物黃老太」、「早期百佳店舖」、「精明眼」、「食品安全」、「易賞錢」、「流動應用程式」。

推廣期：2022年6月17日起

購買詳情：易賞錢VIP會員可以380元購買；合共450套將平均分配於香港10間店舖，包括：

  • 百佳         香港仔中心
  • FUSION    數碼港
  • TASTE      灣仔合和中心
  • GREAT     金鐘太古廣場
  • TASTE      九龍塘又一城
  • TASTE      紅磡黃埔花園
  • TASTE      東涌東薈城
  • TASTE      青衣城
  • TASTE      馬鞍山廣場
  • FUSION    沙田偉華中心

50周年珍藏版50元禮券

百佳推出特別珍藏版50元禮券，以早期百佳元素：精明眼、代表人物黃老太、百佳店舖為設計題材。禮券別具收藏價值，於全港百佳超級市場發售。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：陳麗娜

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