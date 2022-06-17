【許方輝辭職】有線新聞許方輝捲入桃色風波　消息：以私人理由辭職

▲ 消息指許方輝已向有線新聞請辭。

前TVB新聞主播、現為有線新聞副總經理的許方輝近日捲入桃色風波，被社交平台「大灣區國舅爺」報料指，他疑在上班時間「蛇王」，與一名女子齊搭天星小輪，而且態度親暱並摸女方大腿。消息指許方輝以私人理由向有線新聞請辭，有關消息今日（17日）由有線新聞及資訊總監關慧玲宣布。

此桃色事件發展愈鬧愈大，有消息指有指相關人士已「被休假」，事實上女主角身分仍未被確認，甚至有有線主播被牽連。事件曝光後，引起網民爭議女主角身分，不過由於照片的女子樣貌被遮掩，許方輝亦沒有交代或者發出任何聲明。

據了解，關慧玲亦向各組主管澄清，許方輝被指和女主播同坐小輪消息並不準確。現年56歲的許方輝曾任職無綫新聞及亞視新聞，其妻陳佩琳為前亞視新聞助理採訪主任兼主播。

【桃色醜聞】許方輝疑「蛇王」出軌斷正 有線新聞之花廖淑怡劃清界線，即看:【下一頁】

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐