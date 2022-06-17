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【明星豪宅】蔡少芬移居上海1年遇封城　內地豪宅放租疑舉家搬回香港

娛樂 12:37 2022/06/17

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蔡少芬與丈夫張晉育有兩女一子，一家五口幸福美滿。早年已北上發展的蔡少芬在內地撈得風山水起，作為事業型靚媽，蔡少芬為方便工作與家庭兩兼顧，近年全家移到上海生活。

最新影片推介：

搬回香港生活

蔡少芬曾在內地綜藝節目《送一百位女孩回家》大讚內地生活方便又實惠，形容當地生活「好得沒得再好了」。惟早前上海爆發嚴峻疫情，當局實施封城，糧食、物資等出現短缺，她在家中的露台種植自家蔬菜，順道與仔女享受親子樂。

可能考慮到糧食短缺、物價暴漲問題，以及為子女著想，上海解封後，蔡少芬一家五口已秘密搬回香港。地產經紀將其上海豪宅相片放到網上出租，指業主在不久前搬走，傢俬家電齊全，租客隨時可入伙。

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4房複式設計

據網上資料顯示，蔡少芬之前所住的上海翠湖天地御苑屬市中心優越地段，從地產經紀上載的相中所見，單位是複式設計，面積共324平方米（約3487.5平方呎），單位共有4房、兩廳以及4個洗手間，傢俬時尚、家電新淨，而豪宅內的裝修以簡約現代風格，以白色為主色調。

客廳空間十分闊落，中間放置L型梳化和木製茶几，盡顯品味。

蔡少芬在農曆新年上載的賀年影片，已將豪宅巨型客廳曝光，「愛妻號」張晉更為愛妻預備VR驚喜禮物，相當恩愛，幾母子在客廳玩樂，依然有不少空間。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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