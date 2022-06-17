【父母離異】父母離婚媽搬走爸另組家庭　妹日日打機屢欠交功課家姐無奈求助

▲ 父母離婚後妹妹缺乏管教，家姐相當無奈。

家庭變故，往往令子女最受影響。日前有初中女生在網上討論區發文指，父母離異後，母親搬走，父親則時常到新歡的住處過夜，其小學三年級的妹妹無人管教之下，每日打機，「日日欠交功課」，荒廢學業。該名家姐對妹妹的學業相當擔憂，「爸爸媽媽又唔理佢，我驚佢叫人踢出校，點算好？」於是她上網求助。

一名正就讀初中的女生於「香港討論區」發文求助。她表示，自己一家原本為一家五口，有父母及三姐妹，她自己則是二姐。惟數年前父親開始有第三者，被母親揭發後，二人離婚。而母親其後就搬走，到外婆家住，父親則有一半時間，會在新歡家中過夜。因此，家中經常只有讀大學的大姐、讀初中的自己及讀小學三年級的三妹。

三妹從小便是又母親「陪讀書」，而當父母離婚後，父親僅「得閒返嚟溫吓書做功課，10次有9次老豆都會發脾氣鬧佢，因為阿妹成績唔太好。」由於缺乏管教，「呢排阿妺就日日欠交功課」。她透露，妹妹9日內有7次欠交功課記錄，「我自己返學都好多野搞又幫唔到佢，家姐又要讀大學好忙，阿妹就日日打機，冇人管」。

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至於爸爸，她則指，「老豆又唔肯比錢補習不過就買iphone 12 pro max」，此外，父親又已經與新歡結婚，新歡更誕下一名新生兒。事主無奈道：「我真係唔知點幫阿妹好，爸爸媽媽又唔理佢，我驚佢叫人踢出校，點算好？」

帖文引來不少網民留言，同情三姐妹遭遇，有人直言她不過是未成年的學生，卻要擔起照顧妹妹的重責，「你已經好叻女」、「呢啲嘢本身唔應該係你面對」。亦有人直斥三姐妹的家長，「做人父母做到咁，啲仔女受晒罪」、「佢最可憐，你同姐姐起碼童年得到比她多的愛護」。有網民則擔憂三姐妹的日後的生活和學業，建議她們「同阿媽講，嗰個都係佢個女」、「同家姐認真傾下點幫個細妹」、「試下搵老師、社工幫手」。

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責任編輯：王明芳