【IB攻略】2023年IB考試回復正常　專家分析對考生有危亦有機

▲ 專家分析2023年IB考試回復正常，對考生有危亦有機。圖為英基學校協會（ESF）2021年誕生63名IB狀元。（經濟日報資料圖片）

2020年新冠病毒COVID-19全球大爆發，國際文憑（IB）史無前例取消原定2020年5月的IBDP考試，改用考生校內及校內表現作為評分準則，計算考生應有的等級（level 1-level 7）。之後2021年至2022年的考試則回復部分考試。以物理、化學、生物科為例，三份試卷當中的卷三被取消。今次找來HKExcel的化學專家Benson ，分析最近IB官方公布的考試成績統計數據（Diploma Programme statistical bulletin）時發現上述變化對考試成績的分布有重大影響。本文將會概述評級的變化，分析成因及提供建議。

Level 7比率大幅提升

以筆者最擅長的化學科為例，2020年之前的5月考試一般有大約9%的考生可以獲得最高的Level 7成績；大約18%的考生可以得到次一級的Level 6成績；大約23%的考生得到Level 5成績。此比率在取消了考試的2020年分別提升至12.2%、24.3%、26.6%；恢復考試的2021年5月更大幅上升至23.2%、26.8%、25.5%，對當屆考生來說絕對是機會難得。其他學科亦普遍有類似現象。不過，筆者認為成績通脹的情況並不可持續。來屆考生需要及早預備。

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暫別的卷三

在2021及2022年被取消的卷三考試涵蓋考生一般最弱的兩部分︰實驗技巧及選修部分，佔各科學（物理、化學、生物）成績的24%。筆者教導過的學生當中，有不少人的實驗知識和技巧都略為不足。例如，2016年其中一份卷三問及由固體物質製作標準溶液（Standard solution）的方法，答案中應提及使用容量瓶（Volumetric flask）及其方法 。該題目佔全卷的4.4%分數。若然只以教科書和學校的筆記學習，學生未必能夠充分認識實驗室儀器及其使用方法。筆者建議學生可以參考IGCSE化學書單元一中的實驗技巧彌補不足。

時間是關鍵

根據IB官方的建議， 選修部分在標準程度及高級程度分別需要15和25小時的教學時數。2021-2022年卷三的取消導致學生無需學習選修部份，而有更多時間預備卷一及卷二的必修部分，這或許解釋了2021年的成績通脹。但由2023年開始，考生需要學習整個課程。以2023年的考生為例，筆者建議於2023年1月前完成必修部份（Topic 1-21）的學習，以應對新年後的模擬考試。3月中左右應該完成選修部分，保留餘下的一個半月時間練習試題，備戰5月的公開試。筆者以往的學生中有人於考試前半個月仍未完成選修部份的課程。如果學校的教學進度未如理想，考生就應該及早預習，以免措手不及。

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載。

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