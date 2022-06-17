【曱甴出沒】夏天炎熱曱甴常出沒　一招低成本方法輕鬆KO蟑螂

▲ 夏天炎熱曱甴常出沒，一招低成本方法輕鬆KO蟑螂。

夏天炎熱，昆蟲大量出沒。有坊間傳言指用橙皮、梳打粉加糖、天椒切粒加水等低成本環保方法，可以殲滅蟑螂，究竟是否有用？

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TVB節目《生活100錯》測試滅蟑螂方法：

1. 放置橙皮

傳言指，蟑螂不喜歡酸味，用橙皮曬乾或放焗爐烘乾後放於蟑螂常出沒地方，可消滅它們。節目經測試，此方法並不治本，只會令蟑螂不在有散發酸味的附近出沒。

2. 指天椒切粒加水

有市民將指天椒切粒加水後四處噴撒，感覺屋内蟑螂減少了出現。節目中指出，其實與放置橙皮是一樣道理：蟑螂不喜歡辣味，因此不會在有散發辣味的附近出沒，此方法只有驅趕作用；加上辣椒被水稀釋，氣味殘留時間短，效果更微弱。

3. 梳打粉加糖

節目指出，若根據蟑螂口味作消滅手段，梳打粉加糖是正確方式。因蟑螂愛吃甜，被糖吸引進食後，梳打粉會與蟑螂胃液產生化學反應，令其膨脹至死亡。

4. 噴灑漂白水

此外，在溝渠口倒漂白水，雖然不能消滅蟑螂，但定時噴灑可以阻止蟑螂進屋，可作爲預防方法。

更多預防及消滅蟑螂方法

根據食環署資料，蟑螂排出的分泌物可令食物變質；其排泄物及蛻下的外殼含致敏原，可令人出疹、流眼水和打噴嚏。蟑螂體內亦帶有多種有害微生物，其身體表面則帶有病原體，可致食物中毒、噁心、嘔吐和腹瀉。因此，家中常有蟑螂是對健康的嚴重威脅。

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受TOPick訪問，表示不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。他提出預防及消滅蟑螂方法如下：

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責任編輯：羅嘉欣