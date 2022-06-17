【生命鬥士】癌細胞擴散到雙腿曾不能站立　5歲Sheldon出院回家忍痛向前行現奇蹟

▲ 5歲Sheldon癌細胞擴散到雙腿，曾不能站立，昨日出院回家可向前行。

本港5歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，抗癌路波折重重。Sheldon曾赴西班牙治療、在港接受化療及免疫治療，成效均不理想。上月Sheldon開心度過5歲生日後，病情反覆，面部和雙腿又感痛楚，甚至痛到不能走路，Sheldon痛哭問媽媽「我會不會從此不能走路？」。昨日（16日）現奇蹟，小戰士突然能走起路來。

患罕見癌症神經母細胞瘤

由2020年8月確診至今，Sheldon已接受了18次化療、4次腫瘤切除手術、31次電療、自體骨髓移植及12次免疫治療。去年11月，Sheldon遠赴西班牙接受新免疫治療無效，今年2月回港接受化療及免疫治療，惟成效不理想，更有惡化趨勢。

Sheldon的媽媽持續在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」更新兒子的消息，上星期Sheldon的面部和雙腿又再感到痛楚，甚至痛到不能走路，需要嗎啡止痛，小小人兒擔心自己否從此不能走路，需繼續接受額外第6期的治療。

▲ Sheldon上星期面部及雙腿疼痛，感憂愁。（圖片：facebook專頁「神母小戰士Sheldon」）

癌細胞擴散到雙腿曾不能站立

今日（17日）傳來了最新消息，媽媽在facebook提及Sheldon去年復發時癌細胞已擴散到雙腿和手腕，因上星期開始有痛症，於是在醫院立即接受治療，加大了嗎啡的份量後，他的痛楚終於止了。然而，這幾天的情況始終不太樂觀，大家也預料到即使治療後，他雙腳也未必能走路。

直至昨天，Sheldon竟然突然站在牀上，雖然只是十多秒，但家人已非常感恩，而Sheldon的雙腿仍然不能放平和用力。出院時，爸爸也只能一直抱著兒子。

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出院回家成功向前行

十多秒站起來已足夠令Sheldon開心，媽媽形容從準備回家那一刻，已能感受到兒子的喜悅，是這個星期內絕對看不到的。Sheldon回家後獲家人鼓勵嘗試走路，家人見證重要一刻，

估不到一向很怕痛的他，竟然二話不說地忍著痛站在客廳中，更嘗試向前行……感謝主！奇蹟發生了，小戰士突然能走起路來！

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或許Sheldon是要靠嗎啡止痛才能走動，但這一切更令媽媽體會到「沒有什麼是必然的」，要珍惜所擁有，懂得常存感恩的心，與家人細數每一天感恩的事。

Sheldon暫時只有肚屙、反胃、敏感、痕癢和水腫等副作用，相對前幾天痛苦及不能正常活動的他，已經很幸福呢！

很多網民一直關心Sheldon，媽媽藉此帖文亦向大家道謝，這幾天從留言和訊息知道很多人擔心Sheldon，感動大家不分晝夜地禱告和祝福，媽媽懇請大家繼續禱告和集氣，「將那些癌細胞通通趕走，讓小戰士能夠繼續用雙腿努力向前行」，Sheldon要好起來！

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責任編輯︰王明芳