【父愛如山】妻兒衣食無憂爸爸日漸消瘦　兒子返家打開雪櫃始知驚人真相淚崩

▲ 兒子要好好分擔爸爸的壓力。

台灣一名男生大學畢業後為方便工作搬離屋企，一個月最多只能回家一次，但近日卻發現爸爸越來越瘦，不覺意打開雪櫃的他更驚見內裏塞滿了饅頭。男生逐向父親詢問，始知原來爸爸晚餐基本上每日都是吃饅頭，這樣的情況維持了4年。

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男生在討論區發帖指，爸爸多年來為媽媽還債生活過得很苦，媽媽年輕時是證券營業員，有次為客戶買賣股票不小心下錯單，結果賠償了約28萬港元。當時沒有能力還款的媽媽，決定借錢炒股票來還錢，結果債務越滾越大，欠債高達約280萬港元。爸爸當時在媽媽償還債務上幫了很大忙。無奈媽媽事後卻沒有學到教訓，反而重操故業繼續借錢炒股票，結果再次欠債約100萬港元。

男生指本來家庭的經濟狀況算不錯，有兩個小鋪位可以收租幫補，加上爸爸的人工，生活不需要捱窮，但源源不絕的債務早已把屋企榨乾，同時幫兒子交學費及還債，父親變得更加入不敷支，所以爸爸決定節衣縮食，不吃早餐，午餐在公司員工餐廳吃免費飯，而晚餐基本上每日都是吃饅頭，以致日漸消瘦。

兒子在帖文指，多年來回家時爸爸準備的餸菜都很豐富，他以為家中狀況還是良好，誰知原來是爸爸免兒子擔心的同時，自己亦想偶爾食餐好，雖然爸爸默默承受，但內心非常堅強，男生指看見爸爸就覺得心酸，媽媽到現在還不時揮霍，經常跟朋友外出到高級餐廳聚會享樂。他心痛直言：「別人工作為了夢想年收百萬，我工作只為了讓我爸吃頓飯」，希望自己今後能幫忙減輕爸爸的負擔。

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編輯:王明芳