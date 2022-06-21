【Yolica】許寶恆被捧作女神反失自信　Alice努力試鏡望用作品說話

▲ 許寶恆被捧作女神反失自信，Alice努力試鏡望用作品說話。

許寶恆（Alice）去年參加《全民造星IV》，因為「翻版朱茵」的外貌而得到觀眾及花姐（黃慧君）的賞識，賽後雖然未被選入女團COLLAR，但仍獲ViuTV相中與其簽約成為旗下藝人。

但由參賽至今一直被標籤為「花瓶」的她，卻反而因為被封「女神」令其自信心大減；雖然想撇甩花瓶之名成為實力派，但Alice直言在這個年紀不介意多演「妹豬」角色。

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Alice從小有表演慾

在去年聖誕節舉行的《全民造星IV》總決賽中，晉身20強的Alice獲得第13名。

成為女團成員呼聲甚高的Alice，在決賽一周後收到電話，她接受TOPick專訪回憶稱，當日被邀回到ViuTV洽談發展方向：「傾偈的內容好悠閒，是想了解我的性格、入行原因，最後簽約應該是在雙方良好接觸與溝通了解才有的決定。」

Alice坦言從小已很有表演慾，就學時期每逢聖誕聯歡的表演、跳舞學會等都會參加，媽媽亦非常鼓勵她投入興趣，會幫Alice報名玩校外的興趣班、音樂劇：「不過以前從未過入娛樂圈，只是喜歡跳舞，喜歡站在台上表演給大家看。」

▲ （instagram圖片）

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發現心中理想

畢業後從事文職工作，對著一板一眼的公務Alice覺得生活苦悶，又剛巧見到《造星IV》的招募就決定參賽。

當時她只希望能夠從比賽中認識更多志同道合的朋友：「在《造星》前我身邊無朋友喜歡唱歌跳舞，當初參加比賽是想，我就算沒有入行甚至沒有入圍，至少我認識到一班興趣相同的人，有機會可以再跳舞，即使繼續做文識，也有朋友陪我做喜歡的事。」

然而在參賽期間，由業餘興趣直到接觸更多專業導師，觸發Alice想要入行做表演的心：「原本真的想加入女團，但在《造星》期間曾接觸過不同範疇的表演，有些項目有演戲成份，本來以為會好悶、無難度，演下來才知是個大挑戰，令自己很想在這個方面發展。」

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望打破花瓶形象

在《造星》及主持《MM730》的節目中，Alice都被定型為花瓶、女神的形象，她坦言確實有點抗拒：「我有反抗和阻止，但想到他們覺得我靚都會感開心。開心是在於聽到別人說Alice不只是個花瓶，在表演可以也放下包袱扮師奶、GTB（綠茶婊）。」

因為在Alice眼中，女神需要具備氣質、自帶氣場，擁有非常好的談吐舉止：「不是外貌靚就是女神，所以我覺得自己不是女神，一來自信不足，二來氣質、智慧要儲回來，自己還在學習階段。」

▲ （陳詠琪攝）

在節目中被捧成「女神」，反而令Alice自信大減：「可能造星那段期間實在太多負評，在節目中我被吹捧到好靚，但覺得看到真人並非如此。」

她坦白稱：「我都有懷疑自己是否這樣差，看得多負評多少也會被影響到，現在開始少了去看負評，身邊同期出道的Sica（何洛瑤）、Yoyo（葛綽瑤）會叫我信自己多點，自信也有好了點。」

Alice表示希望之後慢慢有新的作品出來，觀眾不再聚焦在她的過去：「而是看到我有新的表現，自己亦開始減低『辱罵焦慮』的問題，想擺脫花瓶的形象，但只能等作品慢慢出來才能擺脫。」

往演戲方面發展

年僅22歲的Alice充滿少女味，對於想往演藝方面發展的她或成為阻礙。

不過，她坦言不介意在現階段只做「妹豬」、花瓶類的角色：「妹豬角色在我這年紀能演就多演，如果現在去演成熟女性確實缺乏說服力，始終拍戲需要累積經驗，亦不會覺得被年齡規限是件壞事。」

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從小喜歡林峯

講到在演藝路上的遠望，Alice暫時只想到眼前的短期目標：「最近有幾個節目、劇集的Casting，想每個試鏡都可以表現好自己，現在甚麼角色都想演，自己喜歡看日本詭異、恐怖風格的作品，希望未來可加駕馭到這種城府很深角色。」

問到想合作的藝人，除造星主持人強尼外，Alice靦腆地謂：「因小時候看TVB長大，其實好喜歡林峯，覺得他靚仔、演戲好、唱歌好聽，希望有機會跟他合作！前陣子他來ViuTV錄影《Chill Club》，我有看節目捧場，他早年已很少在香港工作，到近期他回來、我又剛好進了這圈子，真的好期待未來有合作機會！」

▲ （影片截圖）

與造星隊友比較？

講到《造星》期間最親密的戰友，Alice豪不猶豫馬上提起阿Gao（沈貞巧）與阿Mic（周卓盈）。

她們因一次吵架反令關係更緊密：「那次我們3個成一組的回合，是相處得最久的一組，因為表演的問題，在踩台練習那日有些拗撬令我們三個都爆喊，大家都會跟對方說些不好聽的說話，不過反而最後因為這事變得更親近，令我們了解更多大家的想法。有點可惜的是阿Gao現在比較忙就少了見面，但她們兩個對我來說是造星中數一數二可以讓我依賴的人。」

▲ （instagram圖片）

今屆造星以打造女團為目標，除了COLLAR以外亦有不少參賽者順勢出道，Alice坦言與眾人完全沒有比較的心態：「自己會比較在意有無中Casting，有否盡自己努力去爭取更多，而不是去比較大家的人氣，因為我想有更多作品推出。」

她指，比如STRAYZ組成女團出歌，也也很想幫她們去宣傳：「從沒覺得她們私下組了女團、無預我這種想法，反而是好想讓她們被更多人看見。但對於COLLAR坦白說是有點距離感，可能她們比較忙，本來跟Ivy（蘇雅琳）、Winka（陳泳伽）、Gao比較熟，但COLLAR出道之後她們比較忙、少見面，距離自然會遠了一點。」

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家人無限量支持

Alice由培養表演興趣至今入行，一直都得到家人的支持與鼓勵，父母都對她入娛樂圈百般支持：「媽咪覺得我喜歡表演就應該去闖，做文職時她會替我不值，覺得工作沉悶、人工不高，所以知道我入行她很開心叫我儘管一試。」

至於爸爸，亦叫她不用擔心錢的問題：「雖然家裡有一弟一妹，但從來都不會把家庭重擔放在我身上，爸爸會說即使我老了也不用你來養，而且弟妹都很乖很生性，家人都給了我很大的安全感，覺得我不應該只為了穩定收入而留在辦工室內。」

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初進娛樂圈難以有收入保證，Alice獲得家人全力支持，亦未有為她設下限期，不過媽媽對她還是有小小的要求：「媽咪說當我收到廣告費要給家用，她常說要給家用、孝順媽咪才會賺到錢，她覺得賺多少也不重要，但賺得少也需要給家用，當作是訓練責任感。」

她感恩家庭的教育採取較自由的方針：「從小說想做甚麼他們都會叫我去試，亦覺得不試過、不撞過板不會死心，所以從小到大都給我很多自由。」

對於是否做好心理準備，面對作為新人的漫長等待時間，她直言對表演的喜愛是讓她堅持下去的動力：「只要我繼續等、努力試鏡，一定有機會，就算現在有空閒時間我也不會待在家，會約朋友去跳舞，做自己喜歡的事，在等待的時候主動準備好自己。」

服裝：MAX&Co.

場地：Mellow Studio

記者：陳心怡