【畢業感言】幼稚園要求畢業生錄英文感言　爸爸撰稿感崩潰：折磨家長心好累

▲ 幼稚園要求畢業生錄英文感言，爸爸撰稿感崩潰。

台灣近日疫情仍未緩和，不少學校都採用網課，畢業禮也改為視像方式。近日有爸爸收到幼稚園通知，要求家長為即將畢業的孩子錄製英文感言和祝福，約長30秒，讓爸爸直言「心好累」。

有台爸在facebook群組「爆廢公社」發文指，近日他收到孩子幼稚園畢業通知，內容寫著，孩子即將要畢業，但受疫情影響，畢業禮有所改變，為了讓孩子有美好的回憶，希望家長協助孩子錄製畢業感言和祝福，約長30秒，內容需以英文表達，另附上內容文字檔。

▲ 爸爸上載了幼稚園要求撰寫英文畢業致詞的通告。（facebook圖片）

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畢業致詞爸爸代筆

爸爸大呻，不解為何孩子讀幼稚園還要那麼折磨家長，對於英文程度只有「I go to school by bus」跟「This is a pen」的他來說，真的很困難。不過，他並沒有做「伸手黨」，而是努力地擬了初稿，希望網民協助檢查文法和用字。

以下是他所擬的內容：

Dear schoolmates, teacher AA, teacher BB, As I am graduating, I want to tell my feelings before leaving school. Learning in this school a very enjoyable and meaningful experience for me. In the past three years, I have understood the pleasure of study hard and challenges, which will be beneficial to my life in the future.

▲ 爸爸撰稿後向網民求助。（facebook圖片）

網民出手相助

帖文引來不少家長關注，有人認為，對幼稚園生來說太困難，質疑「到底是小朋友的畢業典禮，還是家長的畢業典禮？」。有網民表示，應該先問孩子想說甚麼，再直接幫他翻譯。不過，也有人認為，幼稚園程度不高，學校只想要學生簡單表達「I am happy and I won't forget you」之類，而非英語演講比賽。

有網民出手相助這名爸爸，上載了學校提供的畢業生英文致詞內容，更有網民幫他寫了不同版本，當中有簡易版，亦有比較深澀的版本。

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責任編輯：王明芳