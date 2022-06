【畢業感言】幼稚園要求畢業生錄英文感言　爸爸撰稿感崩潰：折磨家長心好累

台灣近日疫情仍未緩和,不少學校都採用網課,畢業禮也改為視像方式。近日有爸爸收到幼稚園通知,要求家長為即將畢業的孩子錄製英文感言和祝福,約長30秒,讓爸爸直言「心好累」。

有台爸在facebook群組「爆廢公社」發文指,近日他收到孩子幼稚園畢業通知,內容寫著,孩子即將要畢業,但受疫情影響,畢業禮有所改變,為了讓孩子有美好的回憶,希望家長協助孩子錄製畢業感言和祝福,約長30秒,內容需以英文表達,另附上內容文字檔。

▲ 爸爸上載了幼稚園要求撰寫英文畢業致詞的通告。(facebook圖片)

畢業致詞爸爸代筆

爸爸大呻,不解為何孩子讀幼稚園還要那麼折磨家長,對於英文程度只有「I go to school by bus」跟「This is a pen」的他來說,真的很困難。不過,他並沒有做「伸手黨」,而是努力地擬了初稿,希望網民協助檢查文法和用字。

以下是他所擬的內容:

Dear schoolmates, teacher AA, teacher BB,

As I am graduating, I want to tell my feelings before leaving school. Learning in this school a very enjoyable and meaningful experience for me.

In the past three years, I have understood the pleasure of study hard and challenges, which will be beneficial to my life in the future.