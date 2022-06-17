【緋聞男女】黃建東見「未來外母」獲盛宴款待　與「40億千金」蔡頌思打情罵俏放閃

▲ 黃建東跟蔡頌思甜蜜互動，似戀情快浮面。

現年40歲的黃建東（Derek）於去年尾被爆與「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）相戀，傳聞指二人因早前齊演舞台劇時日久生情。日前，黃建東與蔡頌思這對緋聞男女一起參與慈善音樂會，除了不避嫌手拖手合唱外，做訪問時又搭膊兼甜蜜互動，似乎戀情逐步浮面。

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早前黃建東跟蔡頌思（Jocelyn）現身慈善音樂會，兩人手拖手合唱Jocelyn的作品《愈痛愈強》，兩人更深情對望，完騷後拍照時，二人更禁不住打情駡俏。

其後兩人接受娛樂新聞台訪問，只見黃建東全程撘著Jocelyn的膊頭，說到開心時更忍不住甜笑。

▲ 黃建東跟蔡頌思戀情似逐步浮面。（影片截圖）

成功融入家中

他更透露為演出，兩人排練了幾個星期，他說：「更專登去了Jocelyn家裡排練，好開心，當天更有鮑魚食，多謝Anutie。」Jocelyn即裝作不滿說：「只是他一人吃吧，吃了一整碟。」

Jocelyn坦言，表演完畢即鬆一口氣，黃建東即表示今次首度跟管弦樂團合作，壓力很大，只因過往跟他們合作的歌手唱功也很厲害，包括李克勤、陳潔儀等，以致演出前一晚失眠。

蔡頌思也直言好緊張，幸好有緋聞男友陪伴著：「多謝Decek跟我一齊唱，是我叫他傍實我，不敢solo，有他在這場，令我個心定好多。因為我們合作無問很有默契，他在場可以take care我。」

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演舞台劇結緣

至於黃建東亦多謝Jocelyn和蔡媽媽給予機會，讓他倆自舞台劇《老公你好悶》後再重聚，突然「多謝」蔡母，難道戀情獲女方父母允許？

另外，兩人間的對談充滿甜蜜氛圍，十足一對情侶，當中黃建東稱綵排時望著Jocelyn的樣子，不知何解會忍不住想笑，對此Jocelyn即笑說：「我跟他說，對著我那麼耐，現在還會緊張呀?不是嘛。」黃建東即回應:「我不緊張，但我覺得好好笑。」

此時Jocelyn即說：「可能他太掛念我，見到我小鹿亂撞。」他也笑稱：「我知道其實她都很掛念我。」

▲ 二人合作舞台劇而擦出愛火。

互窒對方放閃

另外黃建東被緋聞女友嫌肥，鏡頭前Jocelyn「勒令」他減肥，事緣二人表示完騷後會去慶功，Jocelyn取笑黃建東說：「為了你，因為知你為食。」，黃建東即「還擊」：「是嗎?你又扮減肥呀?」Jocelyn即答：「我真是減肥，我不似某些人，說了廿年也這樣子，還要是愈來愈肥。」

黃建東笑稱遭Jocelyn批評有肚腩，女方澄清：「不是呀，我想給他一點鼓勵，這些才是真朋友，我想鞭策你，等你真的變美男子。」二人不斷打情罵俏，可說甜蜜到極。

▲ 父親為蔡冠深，父女跟法國總統奧朗德合照。（取自instagram）

蔡繼有孫女實力強

其實去年10月，黃建東跟蔡頌思參演舞台劇《老公你好悶》，劇中兩人扮演夫妻，當中不乏親熱戲份，二人亦在IG互相分享舞台演出，包括擁抱及親咀的場面，黃建東更留言道：「呢個老婆真係令到人哋好exhausting呀~」、「老婆仔，今晚一起取暖吧！」

及至去年尾，有報導指兩人戲假情真，被拍到一同拍拖出街，因Jocelyn出身富有家庭，更指黃建東有機會變作駙馬。

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現年40歲的黃建東參加港男競選而入行，除演出電視劇，黃建東可說多才多藝，也經常以扮嘢能力為網民賞識。

至於現年28歲的Jocelyn，於2020年參選香港小姐，在面試時已被網民爆料為「40億千金」。

她是已故「海產大王」蔡繼有的孫女，身家背景雄厚。當時網上面試的主持人陸浩明也大感驚訝並追問，可是Jocelyn只一臉尷尬：「數字方面我不太清楚。」

可是在港姐首輪面試視為大熱的Jocelyn，在第二輪面試時突然表示因合約問題宣告退選。雖然放棄港姐夢，但在面試前已是自由身演員，拍過不少廣告，2019年亦參演古天樂主演的《家和萬事驚》，戲中演袁詠儀的女兒，所以早已入了娛樂圈。