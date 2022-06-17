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【第五波疫情】基於本港疫情反彈　立法會取消下周二行政長官餞別午宴

社會 12:22 2022/06/17

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（陳葆琳攝）

過去2星期本地感染逐步上升，昨日（16日）新增確診個案突破1,000宗。鑒於本港疫情反彈，立法會秘書處決定取消原定下周二（21日）舉行的行政長官餞別午宴。

立法會秘書處表示，立法會主席與特首辦及議員商討後，為審慎起見，決定取消下周二的行政長官餞別午宴。秘書處又稱，近日本港新冠疫情反彈，與立法會有關的確診個案亦有增加趨勢，最近亦有兩位議員染疫，現階段在綜合大樓舉行大型聚會，難免增加疫情擴散的風險。

近日相繼有立法會議員染疫或列作緊密接觸者，上周五（10日）紡織及製衣界議員陳祖恒證實染疫，鄰座的劉業強前日（15日）亦宣告初步確診；而立法會議員民建聯黃英豪同住家人本周二（14日）上午進行新冠快速檢測後呈陽性，而他的快速則是陰性，並無不適，但將按照政府指引決定自我隔離7天。在昨日亦有兩宗立法會相關確診個案，分別是一名秘書處職員及議員簡慧敏的一名員工。

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記者：陳麗娜

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