【大學發展】都大擬2025年動工建新校舍大樓　選址何文田常盛街及佛光街交界

▲ 都會大學計劃興建新校舍大樓。（資料圖片）

香港都會大學計劃於何文田常盛街及佛光街交界的一幅斜坡土地興建新校舍大樓。都大表示，有關申請大體政策上已獲教育局支持，並正向城市規劃委員會申請支持方案。校方計劃於2025年動工，目標於2028年底完工。

都大向九龍城區議會遞交文件，交代有關計劃的最新資料。校方於文件中指出，隨著全日制學生人數每年持續的遞增，現時何文田校園的空間及學習設施不足以應付教學的需求，因此須擴充校園空間及教學設施，而新校舍大樓將配備多項先進教學設施及學生活動空間，但不會設學生宿舍。

都大同時計劃興建行人天橋跨越佛光街連接都大正校園，讓師生及附近居民均可利用行人天橋通過佛光街，相信可為學生及居民提供安全和便捷的天橋通道，亦有助舒緩目前佛光街紅綠燈位過馬路的緊張情況。都大表示，有關申請已在大體政策上獲得教育局的支持，由於該用地被規劃為住宅(甲類)用地，可興建100米高的住宅項目，故校方正按照城市規劃條例第16 條，向城規會申請支持新校舍方案，計劃可於2023 年展開詳細設計、於2025年動工，目標於2028年尾完工。

至於對環境及景觀的影響方面，都大說會於設計階段進行初步環境審查，並會嚴控施工期間的噪音、塵埃和排水情況，工程應不會對附近的環境造成負面影響。而工地範圍內有的59棵樹木均不是罕有品種或古樹名目的樹木，故此絕大多數樹木會被全部砍伐，並在新校舍種植相同數量的樹木。

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記者：黃悅晴