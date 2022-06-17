【COLLAR成員】李芯駖被翻出未道前泳照　SumLing與港姐朱千雪撞樣【多圖】

▲ 大家覺得佢哋似唔似？

人氣女團COLLAR當中最年長的成員、36歲的李芯駖（SumLing），由參賽至出道其年齡都是大眾討論的焦點之一，不過她保養得宜，即使站在一班年輕的隊友旁邊，即使跟某些隊友年齡相差16年，也不覺有違和感。

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【COLLAR成員】李芯駖被翻出8年前舊照 SumLing隨年月愈見魅力成「女人的天花板」

出道泳裝照曝光

日前，有前夫在Facebook群組「前夫反擊戰」中發帖，找出SumLing出道前的泳裝照，相中可見，她穿上白色泳衣上陣，坐在海灘上與陽光玩戲，認真寫意。

見她略施脂粉淡妝示人 ，加上甜美的笑容絕對是迷倒不少男士，不少前夫更留言大讚SumLing氣質滿瀉，更有人指她驟眼看與港姐朱千雪撞樣，很有她的影子。

其實這張相SumLing於2019上載至社交網，當時只有33歲的她，與現時的樣貌分別不大，難怪她有「女人天花板」之稱！

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而SumLing不是首次被指與其他女明星撞樣，早前有網民翻出她的一張舊照，當時穿上夏日裝束的芯駖束淺色短髮，手拎大紅花蹲在地上望向鏡頭。

這張8年前的舊照與現在的SumLing判若兩人，有網民認為芯駖的舊照似初出道的容祖兒，亦有人指她似年輕時期的周海媚。