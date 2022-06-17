【跳繩挑戰】與世界跳繩冠軍何柱霆「跳」戰珠穆朗瑪峰 　贏大阪機票＋何柱霆教授跳繩訓練

▲ 世界跳繩冠軍何柱霆與大家「跳」戰珠穆朗瑪峰。（圖片由redbull提供）

Red Bull 運動員、兩屆世界跳繩錦標賽冠軍何柱霆（Timothy Ho）去年啟動Red Bull Skip to Fit跳繩挑戰，帶領港人圍繞香港主要海岸線十一周。今年，Skip to Fit將會「跳」戰更高目標，鼓勵全港市民於7月31日前合力跳足3,498,000下，以跳出等同 3,498 里、由香港來回一 轉珠穆朗瑪峰的新目標，同時贏取日本大阪Red Bull Box Cart Race體驗、何柱霆跳繩訓練班名額等獎品。

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這次Skip to Fit挑戰，大家只要於Jumpr APP或者Tangram SmartRope APP活動頁內登記即可參加，有Tangram SmartRope繩或以Jumpr APP虛擬跳繩的參加者的跳繩成績紀錄將自動上存至Red Bull Skip to Fit官方網站的成績排名榜。

兩款 APP 均可以將大家的成績轉換成已燃燒卡路里的數字，讓大家可以時刻檢察成效，有助改善運動的效率。

▲ 世界跳繩冠軍何柱霆與大家「跳」戰珠穆朗瑪峰。（圖片由redbull提供）

Skip to Fit 跳繩挑戰活動由即日起至7月31日舉行，Timothy期望大家可以一齊迎接「跳」戰、合力達「繩」3,498,000 下的目標。成績 理想的參加者更可以獲得獎品，排行榜頭3名參加者，可獲頭獎日本大阪Red Bull Box Cart Race體驗，排行榜頭4-18名（共15人）可獲二獎，由世界跳繩冠軍何柱霆親自教授的跳繩訓練，前200名（200人）參加者完成跳繩100下便可獲得Skip to Fit能量包（Red Bull能量及無糖飲品）。

▲ Skip to Fit 能量包。（圖片由redbull提供）

跳繩運動不受人數或場地限制，一個人都可以做到的簡單運動！除了方便，也是「健康效益」十分高的帶氧燒脂運動，適合沒時間做運動而又關注健康的都市人。研究指出，以中等速度跳繩，30分鐘就可以消耗掉400卡的熱量，相當於慢跑60分鐘，運動效率很高。

跳繩可以燒脂減肥、提升心肺功能、鍛鍊下肢肌力、改善平衡力及提升運動表現。除一般人，不少專業運動員都會以跳繩作為熱身運動或恆常體能訓練。 Timothy指希望透過Skip to Fit活動讓大家培養出每天運動的習慣，只有毅力，大家一起達到來回珠穆朗瑪峰的目標相信並不困難。

參加詳情可按此參考。

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責任編緝：蕭雅文