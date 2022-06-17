  • 30°C
香港時間 : 2022617日 (週五) 13:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫生非禮】涉非禮菲傭發還重審　8旬醫生續准保釋7月底再訊

社會 12:46 2022/06/17

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

上訴人APTHORP Brian Drew。（資料圖片）

八旬英藉前醫生涉於2018年起，在住所內兩度非禮菲傭，早前經審訊後裁定兩項非禮罪罪成，隨後於高等法院上訴得直，法官下令發還重審。案件今（17日）東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至7月29日答辯，以待控方作進一步披露資料，被告續准保釋候訊。

英藉被告APTHORP Brian Drew（84歲）報稱退休人士，被控兩項非禮罪。控罪指，被告於2018年11月至2019年4月4日間，以及2018年9月11日在香港壽山村道35B號兩度猥褻侵犯另一人，即X。

被告今暫毋須答辯，辯方申請將案件押後，以待控方作進一步披露，控方未有反對。裁判官遂將案件押後至6月29日答辯，被告續准保釋候訊。

被告早前經審訊後裁定兩項非禮罪罪成，被判監30個月。被告不服定罪上訴，高院法官裁定被告上訴得直，並批准控方將案件發還重審的申請。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【新冠肺炎】傳反恐特勤隊16名警員快測確診　警方稱事件無影響警察公眾服務
今日 12:21
【新冠肺炎】傳反恐特勤隊16名警員快測確診　警方稱事件無影響警察公眾服務
【虛假說明】大圍藥店違規賣影射藥物　海關拘捕疑涉案40歲男店員
今日 12:26
【虛假說明】大圍藥店違規賣影射藥物　海關拘捕疑涉案40歲男店員
【交通違例】警方西九龍打擊交通罪行　發逾5900張告票拖走33車
今日 09:11
【交通違例】警方西九龍打擊交通罪行　發逾5900張告票拖走33車

你可能感興趣

【新冠肺炎】傳反恐特勤隊16名警員快測確診　警方稱事件無影響警察公眾服務
今日 12:21
【新冠肺炎】傳反恐特勤隊16名警員快測確診　警方稱事件無影響警察公眾服務
【虛假說明】大圍藥店違規賣影射藥物　海關拘捕疑涉案40歲男店員
今日 12:26
【虛假說明】大圍藥店違規賣影射藥物　海關拘捕疑涉案40歲男店員
【交通違例】警方西九龍打擊交通罪行　發逾5900張告票拖走33車
今日 09:11
【交通違例】警方西九龍打擊交通罪行　發逾5900張告票拖走33車
罪案 退休 醫生 法官 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
13:56 2022/06/16
【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
有政戲online - 消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
13:19 2022/06/16
消息：新班子名單曝光　5局長留下8人升遷（附名單）
【賭王千金】驚爆賭王曾被暗殺至少3次　何超蓮千金身份令創業路更艱難
12:23 2022/06/16
【賭王千金】驚爆賭王曾被暗殺至少3次　何超蓮千金身份令創業路更艱難