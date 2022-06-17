【醫生非禮】涉非禮菲傭發還重審　8旬醫生續准保釋7月底再訊

▲ 上訴人APTHORP Brian Drew。（資料圖片）

八旬英藉前醫生涉於2018年起，在住所內兩度非禮菲傭，早前經審訊後裁定兩項非禮罪罪成，隨後於高等法院上訴得直，法官下令發還重審。案件今（17日）東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至7月29日答辯，以待控方作進一步披露資料，被告續准保釋候訊。

英藉被告APTHORP Brian Drew（84歲）報稱退休人士，被控兩項非禮罪。控罪指，被告於2018年11月至2019年4月4日間，以及2018年9月11日在香港壽山村道35B號兩度猥褻侵犯另一人，即X。

被告今暫毋須答辯，辯方申請將案件押後，以待控方作進一步披露，控方未有反對。裁判官遂將案件押後至6月29日答辯，被告續准保釋候訊。

被告早前經審訊後裁定兩項非禮罪罪成，被判監30個月。被告不服定罪上訴，高院法官裁定被告上訴得直，並批准控方將案件發還重審的申請。

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記者：梁錦麟