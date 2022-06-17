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【閱讀樂趣】推動圖書教學拓展高階思維　元朗真光小學增網上平台讓學生分享讀後感

中小學 12:52 2022/06/17

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閱讀是提升語文能力的好方法。

中華基督教會元朗真光小學致力推展校本圖書教學，培養學生閱讀興趣，讓學生成為終身學習者。學校一向積極於校內推動閱讀的風氣，中英文科皆大力推展圖書教學，根據學生的能力及興趣挑選合適的圖書，並編訂適切的圖書教學材料及課業，設計以圖書為本的校本課程，以提升學生的閱讀興趣、深度，從而拓寬閱讀面。

學生由閱讀繪本作起步，順利過渡至純文字的閱讀，逐步提升學生的閱讀能力。

為了逐步提升學生的閱讀能力及閱讀量，中英文科的圖書教學規劃中由初小閱讀繪本（即圖畫為主的圖書）起步，過渡至中年級的橋樑書閱讀（以圖畫過度文字的圖書），最後發展至高年級的小說閱讀（以文字為主），逐步擴闊學生的閱讀視野，培養學生的自學能力。

學校設網上平台讓學生分享讀後感。

透過有系統的圖書教學課程，學生能掌握不同的閱讀策略及高階思維技巧，學生的學習能力得以提升。此外，學生更能從豐富的故事情節中發揮想像，進行有創意的寫作。為推動閱讀的風氣，學校重視學生分享閱讀，學生除了在課堂上分享閱讀心得，更會利用網上平台分享自己對圖書的想法，讓學生有更多的表達機會，從而對學習更有自信。

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責任編輯︰王明芳

撰文 : 徐建森 香港副校長會執委

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