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【聲生不息】吳若希邀胞弟任新歌MV男主角　楊丞琳令《越難越愛》翻熱盼齊搵真銀

娛樂 13:22 2022/06/17

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吳若希新歌《慢鏡》找胞弟吳梓楓與羅毓儀任MV主角。

吳若希（Jinny）大熱劇集歌《越難越愛》最近被楊丞琳選中在內地節目《聲生不息》翻唱，令歌曲再次被炒熱。

Jinny笑言開心之餘，最想有實在利益：「好快就要返內地開工，所以希望今次《越難越愛》翻熱可以幫我有啲登台收入，疫情下已經停咗歌年登台搵真銀機會，我個人好勢利哈哈！」同時也提醒了Jinny可返內地隔離期間，剛好翻煲整部劇集《使徒行者》。

【聲生不息】楊丞琳《越難越愛》唱功受討論　吳若希順應民意跟RainIe「合唱」

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胞弟任MV主角

另外，Jinny在30歲生日時推出新歌《慢鏡》，講疫情下自己學懂的事。當生活、工作被逼改變、慢下來甚至停下來時，要懂得享受生活，同時提醒自己不能浪費這段時間，要令自己ready，可以再做好自己的心態。

至於新歌MV，Jinny今次以監製身份，破格找來剛18歲183cm胞弟吳梓楓與羅毓儀合作。

Jinny透露胞弟表現令她刮目相看，直言道：「平日我基本都唔會讚佢，但今次合作佢又真係做到我要求，同埋啲人成日話細佬靚仔，但我真係唔覺，所以今次搵佢俾大家睇清楚！」

另外，近期Jinny正與好姊妹麥美恩忙於拍全新綜藝《女王的密令》，當中更攞正牌自肥，但賣關子表示詳情暫未能透露。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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