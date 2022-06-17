【兒童肥胖】碧咸帶10歲哈七遊意大利曬溫馨　晨早食雪糕被批谷肥個女【附醫生解說】

▲ 碧咸帶10歲細女哈七同遊意大利，早上9點就餵女兒食雪糕。

「肥」字過往從未出現在萬人迷碧咸（David Beckham）一家身上，愛妻維多利亞（Victoria）更是多年來身材fit爆。不過，碧咸近日帶10歲細女哈七（Harper Seven）同遊意大利，並在社交平台大曬溫馨片段，見到哈七的身形脹了不少，碧咸還晨早餵女兒食雪糕。

早上9點餵食雪糕

「寵女狂魔」碧咸近日分享與哈七遊意大利，分享了多張父女溫馨照片及短片，包括遊船河、食雪糕，碧咸更自爆是早上9時給女兒食雪糕。

噓！不要告訴媽咪我們早上9點吃雪糕！對不起媽咪！

▲ 哈七身穿這條漸變色露肩長裙，露出肉肉手臂，被網民指太肥。（IG圖片）

兩父女此行出席了威尼斯一個劇院活動，成為傳媒焦點。哈七身穿Zimmermann漸變色露肩長裙，配搭一雙淺藍色的Nike波鞋，牽著爸爸的手走在街道上，場面非常溫馨。

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不過，網民卻聚焦在哈七的身形，直指她看起來比爸爸更健碩，提醒碧咸要注意女兒的健康，甚至認為她應要開始減肥，不應買太多零食給女兒。

有網民卻不同意，認為哈七看來快樂、健康，年僅10歲的她正值發育時期，有Baby Fat實屬正常，現階段根本不需要減肥，大家毋須以藝人標準去量度她。

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醫生︰7歲起發胖患糖尿風險增

香港肥胖醫學會會長周振中醫生曾接受TOPick訪問時表示，兒童肥胖問題必須及早處理。在醫學上，造成肥胖的原因一半是基因、一半是環境。肥胖父母的下一代有7、8成機會同樣肥胖，他們的孩子更加需要注意飲食和運動，才能減低肥胖機會。

周醫生表示，兒童肥胖帶來深層次的健康問題，他引述《新英倫醫學雜誌》2016年一篇醫學研究指出，肥胖兒童患心血管疾病機率及死亡率，是沒有肥胖問題兒童的2至5倍。另一個醫學研究亦發現，7歲開始肥胖並延續至青春期 ，患上二型糖尿病的機會，是正常體重兒童的4倍。

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兒童肥胖長大難減磅

很多家長以為，小朋友肥肥白白是福氣，其實此觀念已不適用於現代社會。周醫生認為，最令人擔心的問題是肥胖兒童往往吃大了胃口，他指肥胖與基因及環境因素有關，如果環境不變，肥胖很難改變。兒童一旦有肥胖問題，有7、8成機會一直持續肥胖，至長大成人也如是。

周醫生建議家長，應為肥胖子女改變生活模式，包括教導認識食物與健康關係、營養標誌，改變對食物的態度，以及增加活動。家長要有正確生活方式及飲食態度，讓小朋友在思維上、行為上、觀念上慢慢改變。

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責任編輯︰王明芳