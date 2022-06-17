【美食速報】Paper Stone Bakery推歐式貝果系列　共7款口味最平$15入手純燕麥奶貝果

▲ Paper Stone Bakery 全新推出歐式貝果系列。（圖片由Paper Stone Bakery 提供）

Bagel迷不容錯過！歐式烘焙店Paper Stone Bakery推出全新歐式貝果系列（European Bagel），共有7款口味，即日起於全線Paper Stone Bakery分店正式發售！

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全燕麥奶製造 有營高纖之選

European Bagel系列採用了Paper Stone Bakery獨有母種（Homemade Mother Dough）及老種製作而成，以提子自家培植的天然酵母，麵團選用Oatly燕麥奶製造，經過低溫自然發酵過程。 烘焙師在Bagel的烘焙過程中使用了冷泡蒸氣技術，保持燕麥奶麵團穩定性之餘， 又可以增加Bagel的口感，香脆煙韌又帶點嚼勁。

Paper Stone Bakery會現場揉麵，麵團使用Paper Stone Bakery獨有母種及老種，再加入Oatly燕麥奶。 烘焙師以手工分割麵團，推拉出Bagel形狀，放入蜂蜜水中浸泡，再以低溫發酵後烘焙，以石窯方式烘焙，將Bagel放入石窯式焗爐，先打蒸氣，再烘焗至金黃色出爐。

這個系列共7款的歐式貝果，大家可配搭不同食材享用，適合不同場合及時間享用（早餐、午餐、下午茶及晚餐）。

建議配搭

早餐：Fruity Delight 果香貝果三文治

▲ 果香貝果三文治。（圖片由Paper Stone Bakery 提供）

建議Bagel：

• Fiery Red 紅菜頭小紅莓純燕麥奶貝果

• Mystic Blue 藍莓蝶豆花燕麥奶貝果

配搭食材：

• 藍莓、奇異果、柑及士多啤梨等

簡易食譜：

1. 將貝果對開切成2份

2. 塗上少量原味乳酪

3. 分別放上已切好的水果片

午餐：Refreshing Feast 清新貝果三文治

▲ 清新貝果三文治。（圖片由Paper Stone Bakery 提供）

建議Bagel：

• Just Bagel 純燕麥奶貝果

• Golden Cheesy 車打芝士燕麥奶貝果

配搭食材：

火雞片，牛油果，紫洋蔥，羅馬生菜，蕃茄

簡易食譜：

1. 將貝果對開切成2份

2. 先放上沙律菜、新鮮蕃茄片及牛油果片

3. 再放上已煎香至微焦的火雞片及紫洋蔥

4. 再撒上少量黑椒調味

下午茶：Luscious Treats 焦甜貝果三文治

建議Bagel :

• Dusty Matcha 抹茶紅豆燕麥奶貝果

• Bacon Herbs 烤煙肉香草燕麥奶貝果

配搭食材:

忌廉芝士、香蕉、蘑菇

簡易食譜:

1. 將貝果對開切成2份

2. 塗上少量忌廉芝士

3. 預先加入黑椒及其他調味炒香蘑菇片或以火槍輕輕炙熱撒上砂糖的香蕉片

4. 分別放上焦糖香蕉片或炒香蘑菇片

晚餐：Energy Booster 能量貝果三文治

▲ 能量貝果三文治。（圖片由Paper Stone Bakery 提供）

建議Bagel :

• Super Seed 超級種子燕麥奶貝果

配搭食材:

巴馬火腿、蛋沙律、火箭菜

簡易食譜:

1. 將貝果對開切成2份

2. 放上火箭菜

3. 預先以低脂沙律醬及雞蛋自製蛋沙律

4. 再放上巴馬火腿片及蛋沙律

建議儲存方法、冰凍儲存後的加熱食法

儲存方法： 將未食用的貝果用保鮮紙或保鮮袋包好，並放在-18°C冰凍格內儲存。 建議保存期限：7天* (由購買當日起計) 解凍方法： 方法1：請把貝果從-18°C冰凍櫃取出放在室溫解凍至軟身 方法2：請在享用貝果的前一天晚上將貝果從-18°C冰凍櫃取出，放進0-4°C冷藏櫃內自然解凍 加熱方法： 焗爐：於貝果表面噴灑少量水，放入已預熱200度的焗爐內，烘焗4-5分鐘即可 氣炸鍋：於貝果表面噴灑少量水，放入165度的氣炸鍋內，氣炸4-5分鐘即可 電飯煲：加入適量水在電飯煲內，於貝果表面噴灑少量水，放入貝果後按下開關掣，開關掣跳起後取出即可

Paper Stone Bakery

將軍澳唐賢街9號PopCorn商場1樓F27-28號舖

葵芳興芳路223號新都會廣場4樓420號舖

屯門屯隆街3號屯門市廣場二期1樓10-11號舖

元朗元龍街9號形點一期1樓1022號舖

馬鞍山鞍祿街18號MOSTown 新港城中心(4期)2樓2E-71號舖

上環德輔道中308號富衛金融中心地下4及5號舖

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責任編緝：蕭雅文