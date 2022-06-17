【爆谷一周】張敬軒細談個唱嘉賓送禮物　Ian模型車讓軒仔感動

▲ 《爆谷一周》

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》在明晚（6月18日）播出的第19集，邀請到剛完成紅館演唱會的張敬軒任嘉賓，和觀衆分享演唱會趣事。

軒仔在演唱會中邀請不同歌手作為嘉賓演出，而歌手們送給他的禮物成為每場演唱會的關注點。當被問到哪位嘉賓送的禮物留下深刻印象時，他認為馮允謙親手畫的演唱會門票、岑寧兒的擁抱，及陳卓賢的模型車留下最深刻的印象。

細說嘉賓禮物

軒仔覺得Jay十分用心準備禮物，甚至將門票上的條形碼畫出來，每一筆都充滿愛。岑寧兒的擁抱則是軒仔期待已久的禮物，因為軒仔很喜歡Yoyo及她的歌，更稱她為女神。

至於Ian的模型車，它讓軒仔回想起兒時無法買模型車的遺憾。軒仔感激Ian送他模型車，收到禮物時幾乎感動到哭泣。

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軒仔談遺憾事



製作組並模仿《今夜不設防》進行《爆谷不設防》環節，與張敬軒大談入行多年的遺憾事。其中一件讓張敬軒十分遺憾的事是幾年前在內地為某啤酒品牌表演時發生的小插曲。

當時某啤酒品牌在3萬人體育館舉行演出，軒仔是其中一位表演嘉賓。但活動前他曾為另一啤酒品牌舉行過12場演出，因此演出時，不小心說出客戶競爭對手的啤酒品牌名字。這事在張敬軒心中留下深刻印記，到現在也覺得很遺憾。