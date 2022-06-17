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【被消失的凶案】周家蔚帶兒子探班　洪天明爭取時間享親子樂

娛樂 13:39 2022/06/17

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洪天明拍戲期間，獲妻兒來探班。

由陳靜（Dada）、洪天明、何華超等主演的新戲《被消失的凶案》正在上映。由於洪天明近年長期留在內地工作，與太太周家蔚及兩個兒子分隔兩地，所以當日在拍港產片《被消失的凶案》時，他難得留在香港工作，因此其中一日外景時，太太周家蔚專程帶同兩個兒子去探班。

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兒子到場探班

現場所見兩個兒子大仁和竟琋不停向爸爸撒嬌，坐大髀之餘又圍著天明轉，非常黐身，期間幼子竟琋還對天明的特技妝非常感興趣，又嘗試摸天明凹凸不平的雙手，天明就耐心解釋這是類風濕關節炎及濕疹的症狀。

因工作未能返港參與電影宣傳工作的天明，早前便透過網上接受香港記者訪問，天明希望電影大賣外，也希望疫情早日結束，可以回港與家人團聚。
 
而戲中與天明關係密切的Dada則表示最難忘一場戲份是自己患上絕症，在病房臨終前向天明及兒子交代身後事的感人場口。

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拍攝前Dada與天明分別靜靜地坐在一旁培養情緒，到正式拍攝天明及Dada亦不其然感動落淚。Dada解釋說：「戲中我飾演嘅角色言鳳萍終於搵到真愛，幸福過一段時間，喺患病臨終前想身邊愛自己嘅人唔好咁難過，就將真心話笑住同佢哋講，希望佢哋好好生活落去。現實中我自己都覺得一個人要離開時，最愛嘅人喺身邊已經係一件好感動嘅事。」

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Dada稱首次這種臨死前的真情剖白戲份，大讚對手天明是一個好好演員，跟他拍戲好舒服，場戲出來效果都好感動！

撰文 : TOPick柴犬出動

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