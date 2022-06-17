【第五波疫情】林鄭月娥：現未屬新一波疫情爆發　不需要以法律收緊防疫措施【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。（陳國峰攝）

近日疫情反覆，每日確診數重上4位數字，行政長官林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光今日（17日）下午在政府總部會見傳媒。她指，近日疫情每日確診數字破千宗，疫情有反彈跡象，而且亦有出現多個感染群組，已與專家召開跨部門會議。

林鄭月娥指，截至昨晚新冠病人住院人數為422人，只有一半人具傳播風險，有一半患者病毒量低。至於雖然每日確診個案破千，但仍未對公營醫療系統有影響。再加上，現時有新冠口服藥物幫助下，減少重症病人，而本港亦有足夠新冠口服藥物應對。

不過，經過與專家相討，決定對加強保護特定人群，學校方面會維持教職員及學校回校前進行快測，將持續至2021/22年學年結束，即8月。同時建議學校盡量減少謝師宴等校外活動。

在院舍方面，將重啟院舍院友「逆檢疫安排」，亦會要求院舍員工接種3劑疫苗才算完成接種，而每日做快測以及兩星期核酸檢測，而措施將由本月22日起實施（詳情即看【下一頁】）。

同時，林鄭月娥呼籲市民減少聚會，她亦會以身作則取消立法會餞別午宴，以及其他餞別活動。被問到會否使用其他型式如網上舉辦，她回應指，「我唔知食飯點樣可以網上，而且已出席了立法會最後一次大會，亦已發表最後一篇演辭，無特別說話要同立法會議員講，只係佢哋好客氣話請我食餐飯。」

林鄭月娥強調，今日未有收緊防疫措施，重申現在未屬新一波疫情爆發，暫時不需要以法律收緊防疫措施。

被問到7月1日回歸酒會是否會繼續，林鄭月娥回應表示，不會透露有關國家領導人訪港的行程，但過往兩年因防疫規定都未有舉辦酒會，只是在升旗儀式後，進室內聽致辭、看表演。

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記者：李榮忠