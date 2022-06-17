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【襲擊被控】涉襲擊社署社工被控　女售貨員還押候精神報告

社會 13:14 2022/06/17

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涉襲擊社署社工被控，女售貨員還押候精神報告。（資料圖片）

44歲售貨員涉於社會福利署處理其女兒福利時，因情緒激動而推撞枱櫈，又聲稱會斬社工，被控1項普通襲擊罪，以及1項刑事恐嚇罪。案件今（17日）於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至6月30日再訊，以替被告索取2份精神科報告，期間被告還押小欖精神病治療中心。

被告陳敏芝（44歲，售貨員），被控1項普通襲擊罪及1項刑事恐嚇罪。控罪指，被告於2022年6月15日，在灣仔修頓中心23樓社會福利署保護家庭及兒童服務課威脅潘雪琪會使其人身遭受損害，以及襲擊潘。

被告今未有律師代表，控方不反對被告保釋，及申請將案件押後，以替被告索取2份精神科報告，被告反對控方索取2份精神科報告。

裁判官先將案件押後至6月30日再訊，以替被告索取2份精神科報告，被告須還押小欖精神病治療中心。

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記者：梁錦麟

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