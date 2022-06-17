【不孕危機】24歲港女生疑讀書壓力大突停經　卵巢退化分10級中醫解構成因療法

▲ 中醫師張琛解構卵巢退化成因及療法。

現代女性壓力大，家庭工作學業事事需兼備。註冊中醫師張琛曾為不少女病人解決婦科疑難雜症，當中包括因卵巢早衰導致的不孕問題。張醫師分享，曾有一名24歲女生疑因讀書壓力大，導致卵巢退化繼而停經，呼籲女性在32歲之後要定期做婦科檢查，抽血檢驗卵巢有否早衰傾向。

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張醫師表示，現代許多女性遲婚、工作壓力大，沒有想過30歲之齡，卵巢已早衰或老化至功能仿如40歲。她指出，許多人如果不是準備結婚或生育，根本不會去做檢查，檢驗自己卵巢荷爾蒙或卵子儲備。

香港人不結婚都不去做檢查，女性最好每兩年做一次婦科檢查。

張醫師建議，32、33歲後的女性可定期做婦科檢查，抽血檢驗卵巢有否早衰傾向。被譽為「婦科聖手」的張醫師曾為不少女病人診症，她認為本港女性不孕問題，比較多是卵子問題，遲婚導致卵子質素差、排卵不好。至於宮塞、朱古力瘤、腺肌症、子宮問題等原因都有，但卵巢問題也很大。

大學生疑因壓力大停經

張醫師曾為一名24歲女生診症，該名女生疑因讀書壓力大，考完DSE入大學做報告期間突然停經，懷疑是由於精神壓力太大損害卵子，卵巢退化導致停經。

她解釋，卵巢退化分為1至10級。如果是輕度至中度退化，會想辦法幫她補卵。若患者未有結婚對象，張醫師會建議她雪卵，留下一些優質卵子。但如果卵巢已是10級退化，在絕對衰退的情形下，連中藥也幫不到手。

針對卵巢退化，張醫師指成因屬多方面。當中包括工作壓力大、生活作息不定時、睡眠不足、遺傳、先天卵子儲備少、其他疾病影響，如紅斑狼瘡、免疫系統疾病攻打卵巢，甚至有感染源、割盲腸導致卵巢功能變差。可以是繼發性卵巢早衰，也可以是自身免疫能力轉差，內分泌混亂致卵巢退化，而一些情緒因素，又或是癌症化療後影響卵子，都可誘發卵巢退化。

▲ 註冊中醫師張琛。（受訪者提供）

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記者：陳昊淋