【中耳炎】2歲女童耳痛發燒確診中耳炎　鼻涕倒流及躺下飲奶習慣易引起

▲ 台灣一名2歲女童因耳痛、發燒確診中耳炎。

有小朋友患上中耳炎，但因病徵不明顯，家長在早期未必能察覺孩子是患上中耳炎。台灣一名2歲女童因耳痛、發燒而確診中耳炎，求診後醫生發現她有鼻涕倒流問題，加上女童習慣躺下飲奶，容易引起中耳炎。

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耳痛發燒求醫確診中耳炎

綜合台灣傳媒報道，台灣藝人林利霏婚後育有一名5歲女兒，她近日於電視節目《醫師好辣》分享，女兒在2歲時候有一天突然說耳仔痛，因女兒未試過患上中耳炎，她當時根本不知道女兒耳痛全因中耳炎。直至翌日女兒發燒，林利霏就趕緊帶她去求醫。

醫生檢查後，發現女童沒有鼻塞問題，但鼻涕倒流情況相當嚴重，而且得悉她有躺著喝奶的習慣，這兩個因素容易引起中耳炎，女童最終確診中耳炎。由於躺著喝奶令鼻咽受壓，容易將奶液引流至耳咽管而誘發中耳炎。

林利霏提及女兒前後復發了2、3次，足足吃了一星期抗生素才康復，令她非常心疼女兒。

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6個月至2歲患中耳炎機率最高

兒科專科醫生陳栢康曾指出，中耳炎大部分發生於6個月至6歲兒童，尤以6個月至2歲患中耳炎機率最高。原因是學前兒童的耳咽管因未發育完成，中耳分泌物難以流出，因此易引致積存發炎。可以說，中耳炎是小朋友的疾病，尤其是急性中耳炎。

中耳炎病徵並不明顯，通常是發高燒、耳仔痛，家長較難判斷孩子有否患上中耳炎，尤其2歲以下仍未能以語言表達自己感受的幼童，不懂說痛，只會表現出𤷪𤺧煩躁，更令家長難以發現病情。故若學前兒童出現發燒情況，最好由醫生診斷。如兒童患上中耳炎，醫生會處方消炎止痛藥和抗生素。

中耳炎可引致嚴重併發症

陳醫生強調，只有極小部分中耳炎會自行痊癒，中耳炎最常見的影響是聽力下降。若家長持續不加理會，中耳炎可產生非常嚴重的併發症，可造成永久殘障，甚至死亡。例如，會經過中耳的面部神經或受影響，最壞情況是造成面癱。另外，耳仔對上已經是腦部，當病菌從側邊上腦或可引致腦膜炎。

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責任編輯︰王明芳