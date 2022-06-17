【改過自新】尊尼特普童年歷家暴濫藥逃避現實　醫生：寬恕能讓犯錯者從新出發

▲ 尊尼特普（Johnny Depp）表示童年時因家暴而走上濫藥之路。

Johnny Depp的誹謗案終於告一段落，在官司過程中，Amber Heard指控Johnny Depp有濫用藥物和酗酒的情況，在答辯期間，Johnny Depp表示由於童年時有家暴，他暴力和殘忍的母親經常在身體上和言語上虐待他們，最終父母離異，因此在十一歲的時候，他首次濫用藥物來應對這悲傷的童年、尋找麻醉的感覺來逃避家庭和情緒問題，Johnny Depp表明除了在這青少年時期的藥物濫用，之後他對藥物和酒精都非常自律。

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在會診期間，筆者偶然也會遇上濫用藥物或酗酒的患者，其治療最重要的部份就是怎樣戒斷心癮，部份患者情況比較反覆，戒斷之後又再濫用，令到身邊的家人感到非常沮喪。家人經常詢問筆者以下問題：「究竟我們應該給予濫用藥物或酗酒的人多少次改過的機會？」

可恨之人必有其可憐之處！藥物濫用背後往往有着一個賺人熱淚的悲傷故事，例如父母離異或家庭暴力，兒女都是無辜的受害者，兒女最終濫用藥物可能都是無選擇中的選擇。Johnny Depp的故事很值得我們借鑒，因為他有一個悲傷的童年，這才導致他接觸酒精和藥物，換言之，他是情有可原、罪有可恕。試想如果Johnny Depp一直有一個健全和完整的原生家庭，筆者相信他是不會濫用藥物或酗酒，很可惜童年在怎樣的家庭長大不是Johnny Depp能夠選擇。

人非聖賢，孰能無過！假如濫用藥物或酗酒的人能像Johnny Depp那樣勇敢地承認自己的錯誤，我們也應該給予他們重生的機會。家人能給予患者的不是普通的機會，而是讓他們再一次重生的機會。另一方面，治療師擔當的角色就如在患者生命中撒下一顆顆種子，只要時機成熟，加上正確的栽培，患者就可以成長為參天大樹。那麼怎樣才能根治他們的童年創傷和之後引發的藥物和酒精問題？其方法就是我們需要擁有一顆寬恕的心，讓犯錯的人從新出發。

寬恕將童年創傷的恨轉化成愛，寬恕讓正能量得已釋放，寬恕給予犯錯的人離開藥物和酒精的機會，寬恕讓犯錯的人有力量不斷改進，寬恕的心允許這一切的發生。人生是一連串的選擇，我們給予機會，犯錯的人才有可能選擇改變。究竟我們應該給予濫用藥物或酗酒的人多少次改過的機會？筆者的答案是 「再多一次」！

文章獲林震醫生授權轉載。

標題經TOPick編輯修改，原題為《可恨之人必有其可憐之處》

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