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【防疫措施】院舍員工須接種3針疫苗　每兩周進行一次核酸測試

社會 15:02 2022/06/17

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院舍員工須接種3劑疫苗。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今（17日）宣布，將重啟院舍院友「逆檢疫安排」，亦會要求院舍員工接種3劑疫苗才算完成接種。港府亦要求他們每兩周進行一次核酸測試，由本月22日起實施。

林鄭月娥說，為保護院舍院友要靠員工做好防疫措施，稍後會將院舍員工接種兩針的要求提升至3針。另外，院舍員工目前每日均要進行快速檢測，由本月22日開始將進一步要求他們每兩周做一次核酸檢測。

林鄭月娥又提到，本港目前有足夠檢疫設施供長者檢疫，隨時準備可重啟啟德郵輪碼頭的檢疫設施，若有院舍不幸地有大量確診者及密切接觸者，將非密切接觸者搬到另一院舍的安排會較適合，社署已找到有一間院舍可做逆檢疫安排。

勞工及福利局長羅致光說，目前亞博館有4個館於備用狀態，當局要有需要可借用其中兩館，相信很快就準備好。至於院舍員工何時要完成接種第3針，他說將與業界溝通，制定合理的時間表。

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記者：黃悅晴

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