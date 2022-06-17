【服藥禁忌】台女星感冒定時食藥犯2大禁忌　藥物黏食道胃潰瘍急入院【附服藥注意事項】

身體不適要定期服藥，但服藥也要留意，台灣一名39歲女星早前因感冒求醫，按醫生囑咐按時服藥，但因食藥期間犯2大禁忌，結果藥物黏食道胃潰瘍要急入院。

綜合台媒報道，該名女星「小林志玲」馮媛甄近日出席節目《醫師好辣》表示，當時只是簡單小感冒，服兩日藥發現好轉便擅自停藥，沒想到5天後咳得更嚴重，鼻水一直流，故她再去看一次醫生，並遵從醫生叮囑，乖乖將5天藥吃完，甚至設定鬧鐘提醒自己吃藥。

我這次怕了，就自己回家定了鬧鐘，8點、12點、還有6點，睡前再定一個9點。

豈料吃完5天後症狀更多了，她立即到急症求醫，緊急照胃鏡，發現食道潰爛、胃潰瘍及胃食道逆流。

醫生解釋，雖然馮媛甄確實乖乖吃藥，但她並沒有分飯前、飯後，且吃完藥直接躺回床上睡，藥沒有直立起來，全都沾黏在食道上面。

影片推介：

外科醫生陳榮堅也在節目中強調，這個觀念很重要，尤其是非類固醇的止痛消炎藥，吃完之後絕對不能直接躺下去，「膠囊類型的甚至會黏在你中段的食道」，臨床上有太多食道受傷的案例。

馮媛甄心有餘悸地說，

我現在吃完藥之後，我還要喝很多水，甚至還會行走，因為真的怕到，那個灼熱感真的不想再嘗試！



台灣外科醫生江坤俊早前在節目「江P醫件事」分享，吃藥的3大禁忌。首先，有些人在吃藥後會馬上躺下休息，這可能會令藥丸黏在食道壁，有些藥物本身有刺激性，例如雙磷酸鹽或抗生素等，可能會對食道造成刺激，久而久之會令食道損傷，甚至穿孔。

江坤俊指出正確服藥方式，是搭配200毫升溫開水，吃完藥後坐正，讓藥物順利抵達胃部。不過，不少人吃藥都會貪方便，隨手拿起手邊的飲料來配藥，他提醒，吃藥時不應配搭以下飲料：

牛奶

牛奶中有鈣離子，可能會跟一些藥物結合，如抗生素，可造成吸收不良，降低藥效。

咖啡及茶

兩者都含有咖啡因，會產生振奮精神的作用，假如服用一些有鎮定安眠作用的藥物時，配搭咖啡和茶，會使藥物失效。

另外，咖啡和茶都有利尿功效，服藥後血液中藥的濃度會上升，如此時喝大量咖啡和茶，就會把藥排出，影響功效。

咖啡因還可能跟某些藥物產生副作用，因此建議不要搭配飲用。

江坤俊亦提到，有些水果與藥物同吃不但會影響效用，更有機會對身體造成危害，他形容「最可怕」的是西柚。他解釋，肝臟有很多酵素，可用作代謝藥物，最主要的一種叫「CYP3A4」，西柚中有些成分會影響到這種酵素的活性。

他舉例指，假如患者服用了降血壓藥，又進食了大量西柚，會造成CYP3A4酵素的功能不佳，1顆的藥效可能會變成3、4顆，導致有機會造成嚴重低血壓，分分鐘可能會致命。

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責任編輯：羅嘉欣