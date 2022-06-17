【謀殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃　休班消防員發現死者倒地協助搬離現場

▲ 7旬清潔工疑被磚頭擊斃，消防員發現死者倒地協助搬離現場。（資料圖片）

7旬清潔工於2019年11月上水示威期間被磚頭擊中頭部身亡，涉案兩名青年否認謀殺等罪受審，案件今（17日）於高等法院續審。當日途經現場的休班消防員供稱，他曾與巿民於現場協助清理地上障礙物，其間巿民及黑衣人兩陣營互相擲磚，他發現死在倒臥在地上後，與兩各巿民合力將死者搬離現場。

任職消防員的鄧志偉作供稱，2019年11月13日案發當日早上8時離家出外健身，途經上水港鐵站外看見磚頭等雜物堵路。及至11時許，鄧健身完畢後沿上水廣場向新都廣場步行，途中看見許多人在天橋上並望向馬路方向。

鄧供稱，當時有人在馬路上清理雜物，其後有巿民協助清理，鄧亦加入協助。鄧指當有蒙面人阻止，而清理障礙物的人數比蒙面人多，部分巿民「噓」走蒙面人。

鄧續指及後蒙面人人數增多，並折返阻止巿民清理障礙物。控方播放片段顯示，部分蒙面人當時撐起雨傘。鄧供稱，蒙面人及清理磚頭巿民互相擲磚頭，鄧指自己未有參與，他當時站在北區大會堂閘口位置。

鄧供稱其後看見1各男子「瞓低咗」，他立即跑出馬路叫雙方人士停止，鄧稱最終需要一段時間雙方才停下來。控方播放片段顯示，鄧站在倒地男子身旁時，曾拉住一名男子，鄧解釋當時欲制止對方繼續打另一方人士。鄧其後與兩名巿民合力將倒地男子搬往北區大會堂閘口，其後有救護車到場。

涉案首被告劉子龍（19歲；無業）及次被告陳彥廷（18歲；學生）共被控謀殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪。

謀殺罪指兩人於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳的人，謀殺70歲死者羅長清。有意圖而傷人罪則指兩人於2019年11月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使61歲男子X身體受嚴重傷書而非法及惡意傷害他。兩人又被控於同日在北區大會堂外參與暴動。

聆訊下午續。

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記者：林育慧