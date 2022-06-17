【關注SEN】SEN童媽媽壓力大曾想輕生　盼子女行為不當 旁人少講難聽說話

▲ SEN童港媽訴說辛酸。

有特殊學習需要（SEN）學童的成長之路，較一般小朋友更艱辛，而SEN學童的父母，同樣有著異於一般父母的辛酸。一名育有自閉症小朋友的港媽，在社交平台投稿，訴說作為SEN媽媽的辛酸。她指，起初得知寶寶有自閉症和發展遲緩，整個人「崩潰了」，更曾不只一次想「推開隻窗跳落去」。

有港媽在Facebook專頁「生仔要考牌系列」發文。她表示，自家有一名自閉寶寶，由於她曾患有不孕症，「我家寶寶是我多年來盼星星盼月亮盼來的。在他兩歲前的每一天我都認為我是天下最幸福的母親。」惟到學前班的年紀，老師告知她，寶寶與其他小朋友很不一樣。

經診斷後，醫生坦言小朋友有自閉症和發展遲緩，「不會治癒」；「呢一世都會跟住佢」；「大咗可能會有啲智力障礙」；「好嚴重喎佢！要入特殊學校㗎！」港媽對此大感崩潰，

醫生說的每一句說話，就如像咒語一樣刻進我的靈魂。我痛過、怨過、恨過、喊過，當我的自閉寶寶發脾氣無法溝通時，不只一次想推開隻窗跳落去，因為這是一場沒有終點的馬拉松啊！

她又指，作為自閉寶寶的媽媽，「我比你們任何一個人都希望自己（作為母親）考牌合格，但我的孩子與別的有點不一樣，其他孩子輕鬆學識的，甚至乎不需特別去教的事，自閉寶寶要花上數倍的時間和心血才能做到。」

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當其他家長在討論，「哪個playroom多high tech 遊戲玩」「哪間幼兒學校的phonics教得比教好」時，她則無法參與討論，因為她關心的是「哪間治療中心有空位」；「哪種療法有效」。

當你們的孩子放學回家，跟你唱着學校教的兒歌時，我還在努力教寶寶分辨「我」和「你」；當別人的孩子小小年紀便能學會玩平衡車時，我為着寶寶能在坐地鐵而沒有因人群和嘈音哭鬧而感動。

她有指，作為SEN學童的媽媽，不希望為別人帶來麻煩和不安，但同時也希望寶寶融入社會生活，「長大後不會變成隱蔽青年，問題少女等。這不是在家中或是特殊學校內能學會的」。不過，並非每個人都能理解其難處，因為SEN兒童，從外表上未必看得出來。

我們只是希望，如果別人因為小星星做了些不恰當的事情時，少說些難聽的說話，少做些令人難堪的事。因為你們的一句說話，甚至一個眼神，都可能是壓倒駱駝的最後一根稻草。

她承認，大人需要為孩子的行為負責，「但請注意，別人的孩子也不會因為你的怒罵而改變。身為自閉寶寶的母親，我比其他人更希望教好我的寶寶，因為我和其他正常孩子的母親一樣，希望寶寶長大後，能盡其所能貢獻社會」。

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她最後感言：「當有一天，我要在這場馬拉松的路上退下來時，我希望看到寶寶寬闊的背景，自信自在地向前奔跑」；並勉勵道：「各位努力考牌的星爸星媽，不要放棄！」

內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳