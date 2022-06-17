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【許方輝辭職】有線證實許方輝9月中離任　即時起不再參與新聞部運作

社會 14:36 2022/06/17

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有線電視證實已接受許方輝以私人理由辭職。（資料圖片）

前TVB新聞主播、現為有線新聞副總經理的許方輝近日捲入桃色風波，被社交平台「大灣區國舅爺」報料指，他疑在上班時間「蛇王」，與一名女子齊搭天星小輪，而且態度親暱並摸女方大腿。有線電視證實已接受許方輝以私人理由辭職，即時起不再參與新聞部運作及相關事務，他將於9月中正式離任。

桃色事件發展愈鬧愈大，有消息指有指相關人士已「被休假」，事實上女主角身分仍未被確認，甚至有有線主播被牽連。事件曝光後，引起網民爭議女主角身分，不過由於照片的女子樣貌被遮掩，許方輝亦沒有交代或者發出任何聲明。

據了解，關慧玲亦向各組主管澄清，許方輝被指和女主播同坐小輪消息並不準確。現年56歲的許方輝曾任職無綫新聞及亞視新聞，其妻陳佩琳為前亞視新聞助理採訪主任兼主播。

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記者：陳麗娜、黃悅晴

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