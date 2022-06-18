【環保走塑】ÖKOSIX 全球首創可完全降解外科口罩物料　6個月內快速降解　定價大眾化　不做微膠粒污染幫兇

據政府環境局估算，自疫情開始，全港每日棄置約400萬至600萬個即棄外科口罩，被棄置後要數百至一千年才可完全降解，嚴重超出環境負荷，而且每一個外科口罩更會釋出88萬至117萬粒微塑膠，危害海洋生態及人體健康。為此，本港環保科技初創企業ÖKOSIX 綠適有限公司便推出全球首款可完全降解外科口罩，其創辦人于紹龍表示︰「微塑膠對生態環境和人體健康的禍害不容忽視，惟大量使用含塑料的抗疫用品所帶來的影響，相關研究很有限，消費者需要更多的資訊和產品選擇。」



「漂綠」現象盛行



現時市面上的環保口罩選擇日益增多，當中不少標榜以「可生物降解」、「可光降解」等物料製造。然而，大部分產品並非如大眾理解般可完全降解，分解過程中更會釋出微塑膠污染食物鏈及引起更多其他問題。

▲ 創新及科技局副局長鍾偉強博士、香港電子科技商會主席蔡劍誠先生及常務副主席羅瑞真博士、ÖKOSIX創辦人于紹龍先生、香港中文大學社會責任及可持續發展處彭奕彰博士、納米及材料研發院 (NAMI) 劉若天博士、SGS譚力圖先生、綠惜地球劉祉鋒先生、香港木庫黃卓健先生及香港蒸餾所區頌斌先生在「向塑膠疫情說不——綠色抗疫」研討會上探討國際可持續發展大趨勢，為遏止疫情期間日益嚴峻的塑膠污染出一分力。

ÖKOSIX日前舉辦及香港電子科技商會協辦「向塑膠疫情說不——綠色抗疫」可持續發展研討會，與各專業界別人士共同商討環保抗疫對策，希望透過可快速完全降解外科口罩，改善塑膠污染問題。香港通用檢測認證有限公司(SGS)的譚力圖在研討會上指出，市場上存在嚴重的「漂綠」現象，一些公司和產品作出虛假的「環保」聲稱，以圖矇混大眾，但實際上，其物料卻未合符國際認證標準。譚力圖建議，大眾在選購環保口罩時可留意產品是否已獲美國材料和試驗協會的ASTM D6400 / 歐盟的EN 13432認證，當中以整個口罩（包括耳帶和鼻托）的物料都可以迅速和完全降解為佳。

▲ 包裝盒使用由FSC認証的環保紙製造，推動永續森林保育，並採用環保大豆油墨印刷。FSC紙盒無塑膠塗層，採用自扣式設計，儘量避免使用膠貼、顏料及漂白劑。

突破性技術 成功研發無塑醫療級口罩物料



以往技術所限，不織布即棄口罩或可重用口罩濾芯都只能採用塑料製造。ÖKOSIX團隊與香港納米及先進材料研發院（NAMI）合作研發，利用「靜電紡絲」及優化纖維的突破性技術，研發出以植物纖維和天然物料製造而成的 NADEX™ 納米過濾層和 Okomers™布料，並製成由香港製造的自家品牌「ÖKOSIX 綠適口罩」，成為全球首獲認證證實可於6個月內完全降解、可堆肥的無塑醫療級口罩物料。ÖKOSIX 正在為其獨有技術申請專利，而該技術更於 2022 年日內瓦國際發明展獲得金獎。



有別於市面上普遍採用石油副產品或塑膠製造的口罩，「ÖKOSIX 綠適口罩」整個產品（包括口罩本體 、鼻樑條及耳繩）以可降解的植物纖維及天然物料製成，口罩物料已通過在國際間最嚴謹的含氧降解及可堆肥物料認證ASTM D6400 / EN 13432測試，即可在6個月內降解成二氧化碳、水及其他無害生物質。ÖKOSIX口罩物料於模擬垃圾密集的堆填區的無氧降解測試(ASTM D5511)中，在90日內分解了90.6%。

▲ ÖKOSIX 綠適口罩發售初期以白色為主，于紹龍表示將利用環保染料生產更多色款，預計在數月內推出市面，亦歡迎各政府部門及公司合作，印製專屬可快速完全降解外科口罩，共同推動環保。

「ÖKOSIX 綠適口罩」在守護環境同時，亦致力保護大眾健康，其口罩物料符合美國材料和試驗協會ASTM F2100-19 Level 3的醫療口罩標準，能有效阻隔細菌、病毒及飛沫。而且物料柔軟，具超高透氣度，即使在炎熱夏天佩戴亦舒適自在。口罩分解過程不會釋出微塑膠、重金屬或其他有害物質。

▲ 于紹龍在環境科學、藥物和醫療科技相關行業擁有十多年經驗，於2021年創立ÖKOSIX深信科技可以改變世界，帶來更美好的生活環境。

將擴展生產線 改寫「即棄用品」定義

除了銳意改革即棄口罩市場，于紹龍更決心全面改寫「單次即棄用品」的定義，「可降解醫療口罩只是ÖKOSIX 的第一步，我們的目標是以數個月完全生物降解的物料取締塑料不織布應用，以現有技術為基礎，拓展至可降解冷氣隔塵網、尿片、衛生巾等消耗性產品。」大幅減低產品碳足跡，為消費者提供「走塑」選擇。「ÖKOSIX 綠適口罩」預計於今年7月中推出市面，定價約$4-$5／個，價錢大眾化。



ÖKOSIX 官方網站: www.okosix.com



（特約）