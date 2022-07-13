青衣薈藍集環保、健康、時尚於一身　配合全電家居　實踐綠色生活

環保，並非紙上談兵，需要大家共同努力兌現承諾。要實踐綠色生活，簡單可從個人的日常生活習慣入手，改變以往的消費模式，如選擇節能的家電，因為大家每一個選擇，都是在創建未來「你」想的世界。宏安地產深明氣候變化對環境及社區帶來的影響刻不容緩，因此積極尋找機會，將可持續發展的理念融入旗下項目——青衣「薈藍」，透過一系列節能設計、綠色建築、減少碳排放，及善用新科技，締造智能全電家居，給大家一個綠色生活的好選擇。

▲ 青衣薈藍地理優越，不但擁有美麗的景觀，而且交通非常便利。

以創新科技建造「你」想綠色居所



宏安地產表示，「薈藍」的設計核心理念是以創新科技建設一個集環保、便捷及健康的理想綠色居所。他們在設計上花了不少心思，整個項目以「全電家居」為軸心，及在會所等公共空間採用較高能源效益的設備，同時引進多款環保節能產品，如自動感應開關智能燈具、太陽能蓄電照明系統和自動灑水系統等。會所外更設有草地及垂直綠化牆，能改善「熱島效應」，有助降低城市溫度。

▲ 薈藍屬中小型單位，格局四正，空間實用，而且客廳及房間均採用落地玻璃，可飽覽海景。

罕有海景上車「靚」盤



「薈藍」主打中小型單位，提供320伙開放式及1房單位，實用面積由181至257方呎不等，適合單人或小型家庭入住。項目位於青衣寮肚路8號，在半山之上，大部分單位可環抱藍巴勒海峽的景色，佔盡地理，宏安為了讓住戶飽覽海景，更特設落地鋁框玻璃窗，將戶外的景色映入屋內，連接大自然，令視野更遼闊。同時單位內的窗戶配備高效能雙層中空輻射鍍膜玻璃（IGU），能有效減低熱度及紫外線輻射，從而降低室內溫度，減少使用冷氣機，達到節能減碳效果，非常貼心。

▲ 建在半山之上，大部分單位可環抱藍巴勒海峽的景色，遇上好天氣，在坐在露台享受一個寫意的下午。

全電家居締造低碳便捷生活



其室內設計以灰白色及木系顏色為主，簡約而不失時尚感。開放式廚房旁設大型通風窗引入自然空氣，與抽油煙機相輔相成，減少煮食時單位油煙積聚，並能降低空內溫度，提升空氣質素。同時電磁爐隨時都可化作額外的工作台，不但可用盡每寸空間，亦易於清潔，而且安全可靠，既節能又可享受入廚樂。加上廚房均配備頂級家電如電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐、洗衣乾衣機、雪櫃等，及擁有一級能源標籤、以具人感智慧眼控溫的冷暖空調，締造智能優質的安樂窩。



至於交通方面，薈藍的停車場配備免觸式進出系統，同時所有車位均100%配備電動車充電電位，變相鼓勵住戶選擇電動車取代傳統汽車，達至全面減少碳排放的效果。加上這裡鄰近青衣站，十分便捷，讓住戶能輕鬆以低碳的集體運輸系統代步，減少碳排放。附近亦有青衣自然徑、青衣體育館等運動設施等，更可到青衣公園散步，方便大家舒展身心。



貼心智能配套提升防疫效能



宏安了解到抗疫期間大家更關注健康，故特意在地面大堂及1樓會所採用由香港科技大學研發的NCCO空氣淨化系統，而地面垃圾房同時配備生化氧過濾系統，令每位入住的人都可以呼吸清新空氣。此外，大廈設有QR Code智能進出系統、智能感應開門系統，以及非觸式電梯按鈕，減少身體接觸，有效提升防疫效能。



全球面臨能源短缺的危機，全電家居正好能協助大家更靈活輕鬆地達至節約能源，減少浪費的成效，讓綠色生活觸手可及，共建「你」想家園。



(特約)