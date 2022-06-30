積極發揮金融界影響力　全方位推動企業社會責任

“我們期待的豈止投資回報。我們需要從全方位為社會及環境帶來正面的影響，無論是作為一家企業或是代表客戶的投資都應如此。”

曹綺琪，施羅德投資香港區行政總裁及亞太區分銷業務主管



作為歷經逾兩個世紀的環球投資管理公司，施羅德投資剛於去年慶祝紥根香港五十周年。集團上下一直貫徹可持續發展理念，並以為社會及環境帶來積極影響為履行企業社會責任 (CSR) 的核心所在。自2020年起，集團便已成為全球最大企業可持續發展計劃《聯合國環球契約》的簽署方，專注推動社會進步及改善未來。但有別於一般企業，施羅德投資對 CSR 的實踐並不只是「律己」那麼簡單。



信念與利潤同行



在日常的營運當中，透過履行在金融體系中的角色，施羅德投資可將資金配置到能夠同時帶來社會及投資效益的領域。透過主動管理，集團將資金投放至可持續且具韌性的企業，從而加快為世界帶來積極改變的進程。曹綺琪表示：「我們關注一家公司的利潤，同時亦關注其創造利潤的方式，並透過積極擁有權影響企業行為，鼓勵所投資的公司一同朝著可持續發展的方向邁進。可持續發展企業的商業模式讓它們具備較佳的實力實現長遠增長，因此，可持續投資兼具投資及社會效益。」

▲ 施羅德投資員工們參與淨灘活動，為保持海岸清潔出一份力。

推動積極變化由內部做起



正所謂「律人先律己」，要成功地推動積極變化，自然少不了施羅德投資本身的參與。在氣候變化這項逼在眉睫的議題上，施羅德投資一直以身作則，不斷尋求更可靠及更高效的方法以降低對環境的影響，致力為保護地球出一分力。集團不單建立了有效的環保框架，在全球各地的辦事處推動綠色環保，致力實現碳中和，減少資源消耗，同時亦承諾於2025年前實現100%使用可再生能源。



施羅德投資於2020年 - 2022年獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌。在公益事務上，施羅德投資持續透過與世界各地多項慈善夥伴關係與本地社區合作。在香港，集團為音樂兒童基金會及香港中華基督教青年會提供支援。及至2019年，新冠疫情來襲，施羅德投資推出「Schroders Giving」計劃，透過開展 #CollectiveAction活動，在短短四個月內為支持香港低收入社群的慈善機構籌集逾25,000英鎊，展現對所在社區的關懷。曹綺琪表示：「施羅德投資支持員工參與慈善活動，亦提供多項配對計劃，讓員工可透過籌款或當義工回饋社會。」

▲ 公司與香港中華基督教青年會合辦義工活動，施羅德投資員工和社區的小朋友一起製作萬花筒及學習扭氣球。

致力實踐共融文化



作為一家以人為本的環球投資機構， 施羅德投資亦擁抱多元共融文化，鼓勵社會打破性別、種族等隔膜。繼簽署平等機會委員會 (平機會) 的《種族多元共融僱主約章》後，集團透過由小彬紀念基金會與平機會合作的平台，為少數族裔學生提供就業機會，並以香港LGBT+同業論壇成員的身份，倡導更具包容性的工作場所和本地社區。此外，曹綺琪亦是Bloomberg Women's Buy-Side Network（BWBN）的創始成員之一。她希望借助 BWBN分享自己的經驗，激勵新一代女性領導者繼續為業界帶來正面及可持續的影響。



曹綺琪表示：「任何人都可以是與眾不同的，所以，若我們能夠包容和擁抱差異，社會和社區便越團結、越快樂。我們相信，人人都可以透過不同方式，為創造可持續發展及更繁榮的世界作出貢獻。」



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本文由施羅德投資管理(香港)有限公司刊發。



(特約)