鎖具業界翹楚ASSA ABLOY 　堅守可持續發展目標

▲ ASSA ABLOY總經理葉肖欣Irene（前排正中）讚賞同事積極參加公司舉辦的社區慈善活動。

ASSA ABLOY（亞薩合萊）是鎖具及門禁系統（Door Access Control Solutions）的國際知名企業，旗下有不少知名品牌，如百年品牌耶魯（Yale）門鎖。其總部位於瑞典，並於全球逾70個國家及地區設立分公司，每年銷售額達94億歐元。ASSA ABLOY在香港的服務對象涉及不同行業，例如本港政府部門及各大機構等，其產品及服務覆蓋商用安保市場及零售分銷業務，憑著於香港超過半世紀的豐厚經驗，ASSA ABLOY是香港及澳門地區的行業翹楚。ASSA ABLOY Hong Kong Limited（亞薩合萊香港有限公司）總經理葉肖欣（Irene）表示，公司一直重視產品及服務質素及履行企業社會責任，並會身體力行關心員工及社會福祉，引領行業實踐可持續發展方向。



LEED計劃展示企業緊貼社會節能減排趨勢



ASSA ABLOY的產品和服務一向領先業界，隨着社會日漸關注環保議題，ASSA ABLOY配合美國綠色建築委員會的評級制度—LEED計劃（全稱「Leadership in Energy and Environmental Design」），提供低碳及低功耗產品，例如慳電電鎖和更符合能源效益的自動門，並推廣予香港公營機構及私人企業客戶採購使用，藉此加強各界對建築物的環保意識。

▲ ASSA ABLOY是知名的鎖具及門禁系統國際企業，本地不少公私營機構均選用其產品及服務。

員工上下一同回饋社會



ASSA ABLOY總經理葉肖欣稱，公司定期參與社區活動，例如過去曾與惜食堂合作舉辦派米活動、為傷殘團體賣旗籌款等，扶助弱勢社群，不少同事踴躍報名支持，甚至攜同家人一起參加。她認為這些活動不但能造福社群，更能提升公司形象，也能維繫同事間的感情，更可促進同事的家庭關係，實屬一舉多得。

▲ ASSA ABLOY與惜食堂合作舉辦派米活動，扶助弱勢社群。

▲ ASSA ABLOY參與有機農耕活動，捐贈食物給予基層家庭，及大力支持社區有機農業發展。

▲ ASSA ABLOY同事踴躍報名支持社區慈善賣旗活動，甚至攜同家人一起參加為傷殘團體的賣旗籌款活動。

(特約)