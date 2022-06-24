【若善健談】誰來聆聽？(二)

他不是沒有想法，只是經驗告訴他，一旦他與太太持相反意見，只會被她絮絮不休地說教，直至他認同妻子的想法，方能止住那無止境的嘮叨。有時阮生不顧妻子的反對，自行作出決定，隨後的幾天肯定沒安寧的日子過，他的舉動，像是啟動了阮太的咬人模式，讓她不斷找機會把自己數落得體無完膚，一旦有後續事宜，阮太又會怪責他留下一堆手尾，把善後工作堆給她。



阮生有點受不了，打算結婚時已向阮太坦誠自己的感受，明言這種相處方式讓他有點喘不過氣來。阮太承諾會作出改善，學習包容阮生，但婚後不到兩個月，阮太不但打回原狀，更變本加厲，每逢看不過眼的事，不管人前人後，都把阮生轟炸一輪，把他奚落得無地自容。每當阮生被妻子數落後，心裡除了感到尷尬無比，更有感自己在太太心中絲毫沒半點地位。



阮生是家中的長子，有四個兄弟姊妹，媽媽一直強調他是家中的支柱，無論遇上任何風雨，人前人後都要堅強，不可丟人眼前，即使面對最親密的家人，也絕不可透露點點的不安。他由小被教導「男人流血不流淚」，即使心情有多差，都不會向身邊人透露半句，他認為，一旦向他人展示懦弱的一面，就像是被人脫光光般羞恥不已。阮生被阮太當眾數落，對他來說，實屬丟面不已的醜事，他絕不會向家人吐苦水之餘，還要想盡辦法掩飾，不讓家人得知。



由於阮生阮太相識甚久，彼此也很熟悉對方的生活圈子，阮生為雙方的面子，從不向朋友傾訴，以免破壞阮太在朋友堆中平易近人的形象。阮生在家中得不到妻子的支持，在外又沒有發洩的渠道，更要努力在原生家庭保持「大哥」的形象。於是，他開始尋找另類的宣洩途徑- 飲酒。



待續



撰文: 麥棨諾醫生

精神科專科