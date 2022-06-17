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【中大研究】研究指母乳中的新冠抗體會隨時間下降　打加強劑助再度激發抗體

社會 14:47 2022/06/17

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中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤（左）。（中大醫學院圖片）

中大醫學院研究發現，婦女接種第一劑疫苗後，母乳中的抗體會於五至六個月消失，接種疫苗加強劑有助再度激發新冠抗體，保護年幼嬰兒。

過去已有國際研究證實，不論感染新冠病毒或接種新冠疫苗，產後婦女均可透過餵哺母乳將新冠抗體傳遞予年幼的子女，為他們提供一定保護。

中大醫學院與西班牙研究人員，招募了26名產後婦女參與研究，並收集了她們的母乳樣本，其中18人曾經感染新冠並沒有接種疫苗，另外8人則至少接種了兩劑新冠疫苗。

結果顯示，參加者母乳中的新冠病毒中和抗體水平，於感染後或接種疫苗後均迅速增加；達到頂峰後，兩組參加者的 IgA水平和抗體結合細胞的能力均隨著時間逐漸下降，在接種第一劑新冠疫苗後約150日，抗體將跌至無法偵測的水平，而接種第三劑加強劑疫苗則可有效維持母乳的中和 IgA分泌。

中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤教授表示，研究證明接種新冠疫苗加強劑可有效激發母乳分泌出中和抗體，表明接種疫苗對維持母乳中中和抗體水平的重要性，可以為嬰幼兒提供保護。

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責任編輯：黃小冰

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