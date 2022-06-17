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【學校疫情】學校呈報145宗確診　4學校有班別現群組感染

社會 16:35 2022/06/17

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（曾耀輝攝）

本港疫情反覆，今（17日）新增1014宗本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出席疫情記者會時表示，學校今錄145宗陽性個案，共涉及102名學生及43名教職員，分別來自126間學校；過去7日共51間學校有2宗以上個案。

有4間學校的個別班別現群組感染，其中中華基督教會桂華山中學5W班有4宗個案、香港青年協會李兆基書院的中一英文班有兩名學生及1名教師感染、粉嶺公立中學1B班15名學生中有2人受感染，大埔港九街坊婦女會孫方中小學的6D半有兩名同學及一名老師受感染，均需要停課7日。

另外，迦南幼稚園(富榮花園)PN Green班增1個案，該班23名學生中累計2人確診，亦有1名確診教師曾在此班任教，安全起見中心建議停課7天。

歐家榮表示，迦南幼稚園(富榮花園)大約有413名學生及32名教師，而過去1周有5教師及13名學生確診，主要集中在某幾個班別，已建議相關班別停課，但其實相關班別的個案並不多，如PN BLUE班共27名學生，累計有4個案，而其餘停課班別也只有約3個案左右，佔約逾10%，停課屬謹慎考慮，避免同班再現個案而有傳播，學校其他班別師生快測也均陰性。

而停課班別的班房均在地下同一層，有機會共用廁所，已建議學校加強環境消毒和清潔工作，會密切注視情況。

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記者：黃小冰

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