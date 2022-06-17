【變種病毒】再多19宗疑染BA.2.12.1個案　9宗與先前個案無關連

▲ （曾耀輝攝）

本港今日（17日）增1014宗本地確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出席疫情記者會時表示，今日再多19宗疑染BA.2.12.1個案，有1宗為輸入個案，其餘為本地個案，其中5宗源頭不明，並有4宗與源頭不明個案有關連。其中2人居南豐新邨4座、3人居荔枝角泓景臺、2人維景灣畔1座，其餘患者居屯門豐連1座及西貢大涌口。

其餘9宗個案與早前個案有流行病學關連，其中1人是確診培正中學田徑隊成員的家人、4人為居清水灣半島Oscar Club患者的密切接觸者或密切接觸者的家人、亦有1宗是與南灣隧道個案有密切接觸的人士。

另外3宗個案是在何文田佛光街地盤工作的人士，其中2人是鏟泥機的操作員，1人是主管，這個地盤早前已有4個案，新個案則與之前個案來自不同組別，該地盤累計有7個案，全部已打針及輕症，1人無病徵，另外6人分別在6月10日至14日發病。全部受影響個案均在地底工作，會共用在地底貨櫃作休息室，而地盤共100人在地底工作，會將該處納強檢公告，建議所有人作核酸檢測，並實地視察，看看有什麼防感染措施可以改善。

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記者：黃小冰