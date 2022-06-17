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【職場智慧】發脾氣要求辭退同事 上司一句說話令忍無可忍到合作愉快

休閒消費 16:29 2022/06/17

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

曾經遇上也是緣。

因為在面書登了張楚勇夫婦和馬家輝夫婦在我家暢聚的照片，在馬來西亞定居的蔡嘉亮在我的面書回應：「阿勇，以前我在港台實習時認識，佢可能唔記得我嘞！」我答她：「曾經遇上也是緣。」之所以曉得這個想法，得從我當年被公司從兒童教育中心，調去當上時尚雜誌總編的日子說起。

當時，我沒有經驗，也被笑為as green as Daisy，留在原位得不到升遷的、且還要輔助一個空降年輕上司的同事們，當然很不爽，我亦因此處處遇上障礙。幸好當時有負責出版部門的關永圻和跳槽去了某報業集團的方良柱，跨部門、跨公司來伸出援手。

最新影片推介：

某日，實在忍不下去，跑到頂頭上司Donovan Sun，說是從大企業高薪挖過來的青年俊彥的辦公室發脾氣去，對他說我想炒掉某某。他望着我良久沒有出聲。我自負地說，雖然在TVEI只有一年經歷，但我有齊美國總部那邊要求的條件喎，「咁，不如你炒咗我啦！」

聽說在大學時已有自己的一隊band的Donovan開聲了：「阿Ling，在人生路上，不管遇上誰，做情侶的、做夫妻的、做同事的，都是一份緣。在茫茫人海中能相遇，是難得的，要珍惜。」我的慧根馬上給打開了，換了個態度，此後合作愉快。

原文刊於《經濟日報》，原題為縱然你我擦身而過

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撰文 : 李韡玲

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