【職場智慧】發脾氣要求辭退同事 上司一句說話令忍無可忍到合作愉快

▲ 曾經遇上也是緣。

因為在面書登了張楚勇夫婦和馬家輝夫婦在我家暢聚的照片，在馬來西亞定居的蔡嘉亮在我的面書回應：「阿勇，以前我在港台實習時認識，佢可能唔記得我嘞！」我答她：「曾經遇上也是緣。」之所以曉得這個想法，得從我當年被公司從兒童教育中心，調去當上時尚雜誌總編的日子說起。

當時，我沒有經驗，也被笑為as green as Daisy，留在原位得不到升遷的、且還要輔助一個空降年輕上司的同事們，當然很不爽，我亦因此處處遇上障礙。幸好當時有負責出版部門的關永圻和跳槽去了某報業集團的方良柱，跨部門、跨公司來伸出援手。

最新影片推介：

某日，實在忍不下去，跑到頂頭上司Donovan Sun，說是從大企業高薪挖過來的青年俊彥的辦公室發脾氣去，對他說我想炒掉某某。他望着我良久沒有出聲。我自負地說，雖然在TVEI只有一年經歷，但我有齊美國總部那邊要求的條件喎，「咁，不如你炒咗我啦！」

聽說在大學時已有自己的一隊band的Donovan開聲了：「阿Ling，在人生路上，不管遇上誰，做情侶的、做夫妻的、做同事的，都是一份緣。在茫茫人海中能相遇，是難得的，要珍惜。」我的慧根馬上給打開了，換了個態度，此後合作愉快。

原文刊於《經濟日報》，原題為縱然你我擦身而過

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9