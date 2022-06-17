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【首貼合照】與李寶珊彩虹牆下拖手留影　孟希璘放閃：做人最緊要開心

娛樂 17:10 2022/06/17

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

孟希璘和李寶珊於彩虹牆下合照。

出生於演藝世家的孟希璘憑TVB劇《十八年後的終極告白》的Jackie及《愛‧回家之開心速遞》的Laptop成功入屋，甚有觀眾緣的她演出漸漸獲得注意。

孟希璘和前TVB節目《#後生仔傾吓偈》主持李寶珊曾於2020年的情人節公開戀情，二人近日齊齊穿上情侶鞋出動，並於香港公園的彩虹牆下合照留影。

【那些我愛過的人】孟希璘從絕望到學習與罕見病共存　父親孟龍陪女兒走出低谷【有片】

最新影片：黃婉華專訪

首貼合照

孟希璘首度於社交平台貼出與李寶珊的合照，並寫道：

做人最緊要開心
呢句野就聽得多，但又幾多人做到呢
我最開心就係做到自己想做嘅野，唔使每日都怨自己嘅工作，唔洗愁三餐
做到其實一啲都唔難，了解自己，認清自己想做嘅事，自然就會開心

我對奢侈品冇咩渴求，一對著得舒服嘅鞋我可以著十年，唔爛就唔掉，因為我覺得好浪費，可能因為咁，我成日著到甩鞋底🙃

今次呢對鞋用左彩虹色，寓意忠於自己，熱愛生活，令我心動係因為佢係用左膠樽再造，而且其他物料全素，每個人可以做嘅野好少，
但每人都做好少，加埋就好多，希望可以為地球做多一步❤️

【那些我愛過的人】孟希璘曾當童星拍爆炸場面　父親孟龍遺憾因傷未及看女兒出生

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李寶珊亦於社交平台貼出二人合照，並謂：

每個人來到呢個世界嘅人生任務都唔一樣，但「感受生活，活在當下」一定係每個人嘅課題。點先活得開心自在？好簡單，做自己想做嘅事，擁抱自己，自然就會開心啦❤💕

我好開心做到自己想做嘅野，創立自己嘅首飾品牌，可以同身邊人一齊經歷、分享生活大大小小嘅事，一齊感受生活嘅熱度

做人同著鞋一樣，最重要舒服自在。鞋最緊要輕身透氣，今次呢一對GrandPrø Rally Canvas Court Sneaker用左彩虹色代表忠於自己，好輕身舒服，我就好鍾意。
做人一樣，多啲聽下自己嘅內心，忠於自己，擁抱身邊愛嘅人，活在當下，就自然開心自在🌅

高層開綠燈

據悉，孟希璘於參加藝員訓練班甄選初時已向無綫電視助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲及在場監製表明性取向，而樂易玲認為藝人的演技修練、品德節操、形象正派等更加重要，不應受性取向所規限。

撰文 : TOPick柴犬出動

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