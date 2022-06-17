【盜竊判囚】涉捲投資騙局轉走事主千萬美元　前律師囚逾7年官斥明知騙局仍行事

▲ 涉捲投資騙局轉走事主千萬美元，前律師囚逾7年官斥明知騙局仍行事。（資料圖片）

前執業事務律師張有洪於2014年疑被捲入回報率高達兩倍的國際投資騙局，張涉收取投資者1,000萬美元資金後，擅自轉走資金，涉違反信託，早前承認1項盜竊罪，今（17日）於高等法院被判監7年3個月。法官判刑時指，被告明知投資項目屬騙局，仍替事主完全轉帳程序，令事主血本無歸，被告身為律師違反誠信，其行為嚴重影響公眾對香港法律專業信心。

被告張有洪（70歲）承認1項盜竊罪。法官引述被告求情時指，被告聲稱是受害者，因他認為事主X投資的是真實項目，被告亦真心相信，並希望項目能實現。惟法官不接納說法，從2014年10月的電話訊息內容可見被告早已懷疑項目有問題，被告報案及向其他國家有關當局舉報，因擔心受騙而希望取回自己投資的1,350萬美元而已。

法官續指更差劣的是，當事主X投資有關項目時，被告明知項目是騙局，仍替X完成有關程序及接受轉帳，並違反誠信挪用款項，被告的做法只為取回自己款項。法官指被告即使將該1,000萬美元投資賺錢，用作賠償予受騙事主，亦是法律所不容。被告甚至提及曾計劃相約騙局主腦到深圳見面，要求還款予其他事主，法官認為被告只為取回自己的款項。

法官指被告作為律師，亦是涉款之信託人，理應知道作為信託人之責任，其行為無疑嚴重損害公眾對香港法律專業之信心，被告明知項目屬騙局，相信事主X亦無法取回款項，血本無歸。法官考慮所有因素後，以10年作為判刑起點，基於被告於案件排期聆訊後才認罪，故只獲減刑四分一，另考慮到被告向其他機構舉報事件，將刑期減至7年3個月。

案情指，事主X於2014年9月，透過朋友知悉一個高回報的投資項目Cities Upliftment Program（CUP），並輾轉認識自稱是CUP的中華亞太區代表徐姓女子。

徐向X指CUP項目由紐約聯邦儲備銀行負責監管，資金將由指定律師存放於信託戶口，每天可獲投資額的4成回報，投資者及其家人更獲美國綠卡。

X於10月15日決定投資CUP，徐其後向他出示一份批准通知，指X的投資申請已獲批，X將1,000萬美元轉帳予被告，惟被告於同月20日，轉走有關資金。

被告其後被捕，警方調查後發現被告於2014年8月25日曾去信美國駐港領事，表示他曾向CUP投資1,350萬美元（折約港幣1.05億元），卻沒有收到回報。被告曾於同年9月前往美國，向聯邦調查局揭發事件。

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記者：林育慧